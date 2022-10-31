《本港樓市》穆迪預測香港住宅樓價未來六個月下跌５－１０％

《經濟通通訊社３１日專訊》國際信貸評級機構穆迪發表報告預測，未來六個月香港住宅樓

價將下跌５－１０％，原因包括香港宏觀經濟復甦緩慢、利率上升和資本市場表現疲軟等因素。

穆迪認為，雖然樓價下跌將影響房企的銷售和現金流，但其資本結構將不會變化，多元化的

業務構成可抵銷房地產行業盈利能力下降的影響。

根據中原城市領先指數，香港住宅價格今年已下跌９﹒７％。（ｃｌ）

