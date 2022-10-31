《本港經濟》第三季ＧＤＰ預估按年萎縮４﹒５％遜預期，連跌三季

《經濟通通訊社３１日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第三季的本地生產

總值較上年同期實質下跌４﹒５％，連跌三季，較第二季１﹒３％的跌幅擴大，並較市場預測跌

０﹒８％為差。本地生產總值下跌主要是由於季內對外需求表現疲弱所致。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在今年第三季較第二季實質下跌２﹒６％

，預估數字為增長１﹒３％。



＊本港出口受到嚴重打擊＊



政府發言人表示，香港經濟在今年第三季按年收縮幅度擴大。外圍環境轉差以及跨境陸路貨

運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重打擊。主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響本

地需求，儘管勞工市場情況改善及８月份發放的消費券為私人消費提供了支持。根據預先估計數

字，實質本地生產總值在上一季按年收縮１﹒３％後，在今年第三季下跌４﹒５％。經季節性調

整後按季比較，實質本地生產總值在上一季上升１％後，在第三季下跌２﹒６％。

展望未來，外圍環境顯著惡化將在今年餘下時間繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力。主要

先進經濟體通脹高企以及貨幣政策大幅收緊，將進一步遏抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情

發展也將添加下行風險。不過，近期政府放寬對訪港旅客的檢疫及檢測安排應有助服務輸出。



＊政府：金融收緊及資產價格受壓不利經濟發展＊



本地方面，疫情大致穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃會繼續支持消費需求，但金融狀

況收緊及資產價格隨之受壓，將更大程度抵銷這些正面影響。借貸成本上升將進一步壓抑固定資

產投資。

今年第三季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及今年全年本地生產總值的修

訂預測，將會在今年１１月１１日公布。（ｃｌ）

