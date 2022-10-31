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即市新聞

31/10/2022 17:23

《本港樓市》政府未來十年房屋供應４３萬伙，公營房屋逾３０萬伙

　　《經濟通通訊社３１日專訊》政府公布《長遠房屋策略２０２２年周年進度報告》，推算下
一個１０年期（即２０２３╱２４至２０３２╱３３年度）總房屋需求為４２﹒１萬個單位，政
府因而將供應目標定於４３萬個單位。
　　房屋局發言人表示，政府會將下一個１０年期的公私營房屋比例維持在７０：３０。按此比
例，在總房屋供應目標的４３萬個單位當中，公營房屋供應目標為３０﹒１萬個單位，而私營房
屋供應目標為１２﹒９萬個單位。
　　發言人續說，考慮到市民對各類公營房屋的需求持續殷切，政府會將下一個１０年期的公屋
╱綠置居及其他資助出售房屋的供應比例繼續維持在７０：３０。按此比例，在公營房屋供應目
標３０﹒１萬個單位中，公屋╱綠置居的數目為２１萬個單位，其他資助出售房屋單位數目為
９﹒１萬個。
　　２０２２年《施政報告》公布，在未來１０年，政府已覓得足夠土地，以提供約３６萬個公
營房屋單位，足以滿足約３０﹒１萬個公營房屋單位的需求，並較上一個１０年期增加約３萬個
單位。以單位數目計算，這些供應主要來自新發展區及大型發展項目、用地改劃，以及其他項目
包括發展棕地群、重建香港房屋委員會工廠大廈及發展小蠔灣車廠地盤部分上蓋等。
　　私人住宅單位供應方面，政府會繼續開拓足夠的土地以滿足在下一個１０年期內１２﹒９萬
個單位的私營房屋的供應目標。在未來五年，政府會通過賣地及鐵路物業發展，為市場準備好可
供興建不少於７﹒２萬個單位的土地，再加上市區重建局項目和其他私人土地發展項目，將足以
滿足《長策》下的私營房屋供應目標。就較短期的供應而言，根據２０２２年９月底的最新推算
，未來三至四年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為９﹒５萬個單位。（ｂｉ）

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