澳博（００８８０）第三季虧損擴大至１８﹒９５億元

《經濟通通訊社３１日專訊》澳博（００８８０）公布，第三季虧損擴大至１８﹒９５億元

，而去年同期為虧損１２﹒４８億元；經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損擴大至９﹒６８億元，而去年同

期為虧損４﹒６億元。

期內，總淨收益為１０﹒２８億元，按年跌５７﹒４％；博彩淨收益為９﹒１３億元，跌

５９﹒９％，當中貴賓博彩毛收益跌９１％，中場博彩毛收益跌５７﹒２％

今年首９個月，集團虧損擴大至４６﹒５２億元，而去年同期為２７﹒１４億元；經調整

ＥＢＩＴＤＡ虧損擴大至２１﹒４４億元，而去年同期為虧損９﹒７億元。

首９個月，總淨收益為５１﹒５７億元，按年跌３２﹒４％；博彩淨收益為４７﹒２４億元

，跌３５﹒７％，當中貴賓博彩毛收益６４﹒８％，中場博彩毛收益跌３２﹒８％。

第三季度集團的資本開支為３６００萬元，主要用於在建工程以及傢俬、裝置及設備。於９

月３０日，集團錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款總額４５﹒３９億元及負

債總額２６７﹒８５億元。集團已完成其銀團貸款之再融資工作（包含９０億元定期貸款及

１００億元循環信貸），而截至９月３０日，當中２９億元尚未提取。 （ａｃ）

