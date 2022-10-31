《小傳日記》中遠海控大手買阿媽資產，現價博唔博？

《小傳日記》今日魚缸好淡友互有攻守，早段淡友一度車到落１４５９７，好友亦唔執輸，

午後一度發力攻上１５１１３，可惜萬五點始終企唔穩。

中遠海控（０１９１９）今日愈跌逾有，午後跌幅擴大到超過５個巴仙，波羅的海綜合指數

上周五跌近５個巴仙，咁中遠海控股價今日低走都屬正常。

中遠海控上周五（２８日）協議，收購阿媽持有嘅上港股份（滬：６０００１８）約

３４﹒７６億股（佔總股本約１４﹒９３％），總代價逾１８９億人幣；另收購廣州港

（滬：６０１２２８）約２﹒４４億股（約佔總股本３﹒２４％），代價約７﹒７８億人幣。

中遠海控話直接入股兩大港口企業集團，有利於公司實現港口產業資源匯聚並優化業務布局

，提高運營同收益質量，有效平抑周期性風險，增強全鏈條服務核心競爭力。據介紹，上港集團

係中國港口行業龍頭企業，其母港集裝箱吞吐量連續多年位居世界第一，而廣州港亦屬於華南地

區優質港口，兼具內外貿綜合優勢。

另外，中遠海控全資附屬ＣＯＳＣＯ ＭＥＲＣＵＲＹ上周五協議向大連中遠海運川崎訂造

５艘船舶，每艘價格約２﹒４億美金，合共約１１﹒９９億美金。中遠海控間接附屬東方海外

（００３１６）上周五同南通中遠海運川崎訂造７艘船舶，每艘作價約２﹒４億美金，總作價約

１６﹒８億美金。

中遠海控表示，該等造船交易有利於全面鞏固雙品牌東西幹線競爭優勢，並通過船舶運力階

梯布局，實現全球服務網絡均衡發展。

喺而家全球經濟面臨衰退時，中遠海控積極收購母公司資產，同時建新船拓運力，顯示其對

後市充滿信心，惟日線圖暫唔睇好，可以等佢跌至６銀邊分注吸納，請請！



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