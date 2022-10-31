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即市新聞

31/10/2022 09:47

《真知灼見－溫灼培》聯儲局會放慢加息嗎？

　　《真知灼見》上周，市場突然以美國經濟有機會轉弱為由，隨之降低對聯儲局加息預期，並
把美元拉下。與此同時，又巧合遇上日本央行干預日圓弱勢，大舉拋出美元也加速了美元調整。
而在英國，辛偉誠成為了首相，重新給予市場盼望，一時間英鎊匯價回升也間接加速了美元調整
，使美匯指數一度跌至近１０９﹒５０指數點水平。
　　但到上周四（２７日）晚當美國公布第三季ＧＤＰ大幅上升２﹒６％，扭轉了首兩季經濟收
縮情況。按理，市場對美國經濟弱，聯儲局將放慢加息的想法應不攻自破。但有趣的是按美元利
率期貨價格變化顯示，市場雖估計於本周四（３日）議息會，聯儲局仍將加息７５基點，但對
１２月議息會的預期便明顯下降，從先前估加息７５基點，現估只加息半厘。
　
＊擔心日央行拋美債給予聯儲局放慢加息壓力＊
　
　　既然美國經濟不弱，為何市場還是認為聯儲局有放慢加息可能呢？不排除是擔心日央行拋美
債有關。擔心美日息差擴大，１０月２１日當天日圓跌至１５２兌１美元水平並觸動到日央行神
經，迫使其作出大舉干預。日央行的干預資金又從哪來？不排除是從沽美債來。因為差不多同一
時間美國１０年債息便攀上４﹒３％之上，反映債價在跌。從日央行拋美債的行動中，日央行似
乎是曲線告訴聯儲局，如不收斂加息步伐，日圓一旦下跌，其將迫於無奈要拋美債救日圓。假使
美國財金官員不想美債被拋導致債息大幅上漲損經濟，就必須配合！或許市場是意識到日央行的
隱語，所以認為聯儲局在貨幣政策上也將會收斂。至於聯儲局會否就範，待本周四聯儲局議息會
後將自有分曉。
　
＊本周市場焦點＊
　
　　最後提提大家，本周有三央行議息，分別是周二（１日）的澳洲央行及周四的聯儲局及英倫
銀行等。三央行均預期會加息。聯儲局及英倫銀行預期各加息７５基點，而澳央行則預期加息
２５基點。經濟數字方面，要留意今晚歐元區公布的１０月通脹數字及周五美國公布的１０月就
業報告。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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