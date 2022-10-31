《積金宏圖－吳清發》為迎接積金易平台做好準備

《積金宏圖》在上一篇文章，我和大家簡單分享了強積金制度在未來的一些重要改革，包括

暫定於２０２３年年中推出的積金易（ｅＭＰＦ）平台，以及將於２０２５年實施的取消強積金

對沖安排。這兩項重大改革無疑會為強積金市場帶來嶄新的局面，特別是ｅＭＰＦ平台，將日後

的強積金行政工作精簡化及電子化，長遠不但有望減省受託人及僱主的經營成本，更是實踐強積

金數碼化的一個重要里程碑。今次，我將與大家談一談不同持分者如何看待和準備迎接ｅＭＰＦ

的推行。

參與強積金計劃的兩大持分者，即成員及僱主，均有需要積極認識ｅＭＰＦ平台在行政及運

作上的改變。而業界亦不斷積極收集僱主及僱員對新平台的看法，了解應從何著手，協助他們平

穩過渡至新制度及適應新平台。



＊僱主普遍歡迎「積金易」平台＊



退休積金計劃協會去年１２月發表就僱主對未來積金易平台、電子服務及數碼應用的看法和

需要的調查結果，發現６９％的中小企及６６％的大型企業已採用強積金供應商的網上服務平台

處理強積金行政工作；大部分大型企業及中小企更鼓勵（８０％）及支持（８３％）僱員選用電

子方式收取強積金相關通訊，反映僱主普遍意識到數碼化屬大趨勢，相信亦歡迎新平台的推出。

惟ｅＭＰＦ屬一個全新電子平台，部分僱主（尤其是中小企）難免對其有所顧慮。他們或許

對數碼科技不太熟悉，擔心沒有足夠資源或支援去學習或掌握管理強積金的新模式，包括處理強

積金供款或為新成員登記參加強積金計劃等流程；而對於目前正使用人力資源系統來管理強積金

的大型企業而言，他們亦很想知道現時所使用的系統，能否銜接至ｅＭＰＦ平台，以及是否需要

調整或提升當前管理系統，才能將僱員的強積金資料順利過渡至新平台。



＊加強宣傳及教育成員如何自主管理帳戶＊



值得強調的是，積金局成立ｅＭＰＦ平台的其中一個目的，是希望讓成員能更方便、透明地

管理自己的強積金帳戶。然而，我們留意到成員對ｅＭＰＦ平台的認知，尚有很大的提升空間。

鑑於ｅＭＰＦ平台計劃於２０２３年年中開始分階段推出，預期更多有關新平台的功能及使用細

節將在２０２３年初公布。在此之前的未來數月，業界宜作更多方面的宣傳及教育工作，助成員

及早做好準備。同時，我們亦鼓勵成員密切關注ｅＭＰＦ平台的發展，如欲進一步獲取更多資訊

，亦可向強積金受託人或中介人查詢。

隨著ｅＭＰＦ平台的推行，不但預示強積金制度正逐步邁進新時代，更為未來實施「強積金

自由行」鋪路。現時，強積金計劃成員的供款戶口選擇仍然是由僱主安排，若日後「強積金自由

行」得以落實，預計屆時成員可以根據個人需要自行選擇心儀的強積金受託人。這個改革勢將改

變整個行業的局面，為強積金供應商帶來更多的機遇，而各強積金成員亦將會是改革下的最終得

益者。我相信業內每一位都會共同努力，齊心一起擁抱這個重大的轉變。

《宏利副總裁兼香港及澳門退休業務部主管 吳清發》



資料來源：

退休積金計劃協會－「積金易」平台項目調查之新聞稿（２０２１年１２月１７日）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

