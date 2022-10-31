《每周華語－黃溢華》匯價趨向與企業經營

《每周華語》美匯於高位略為回落，但大方向至少可於高位徘徊。美經濟不一定落入衰退，

支持美元有更強的上升動力。歐亞等地區因而有更大的經營風險，若美匯維持升浪，一再上揚，

美國企業盈利最終受損，因而匯價與經營不可分割。



１９８０年代美匯美股狂升，美國企業正步入全球化初期。出口業不易為，息率及工資都上

升，因而企業成本上揚，不少企業產品價格於海外市十分之昂貴，因而美大企業亦面對生意差，

１９８０年代，美匯先大升後回落甚急，但１０年期間，美企業的規模不少收縮，反映匯價及成

本上升打擊甚大。



近年美匯急升，即使美企業於各地有生產線，但全球化亦非降低成本的終極良方。例如

Ｇａｐ，有不少品牌的時裝企業，但成本亦不易控制。近年其股價更「上上、落落」。今天

Ｇａｐ面對的市場比１９８０年代的更為複雜。美元如果再大升，出口必有壓力。而日圓及人民

幣若再回下，美元上升太多，最終打擊美國出口業╱企業，Ｇａｐ全球生產衣著，消費者不只精

明，更極為小心用錢，因而「谷」更多銷售非一件易事。不幸運費╱能源佔上升日急，高位不回

下，Ｇａｐ產品減價也非一件易事。１９８０年代，ＩＢＭ的日本團隊推出了便宜的私人小型電

腦，又細又便宜，真是各出其謀，吸引自身行業的消費者購買。



亞洲方面，日圓及人民幣下跌趨向仍存在，其他地區貨幣亦下移、貶值。當然，企業可對沖

，但匯價貶值，消費者面對產品價格高企，消費意欲自然有限。美匯趨向，左右美企業出口，即

使股價「升」，不代表企業無更大的經營困難。



Ｇａｐ也好，Ｔｅｓｌａ電動車也好，以美元「計價」因而全球銷售已見困難。減價可以，

但有限也。因而美央行再大力加息嗎？即使不再加息，美企業出口早已面對更大的困難。而日圓

及人民幣代表兩大消費市場：日本及中國，美國企業生意╱盈利怎去「保護」呢？！



上周道指╱納指回升，乃資本市場現象，不代表美企業好景必然。美企業步入了公布業績期

。１９８０╱１９８５年美股大升，美企業卻落入困境。１９９０年代，美科技股狂升１０年，

不少企業根本無盈利！２０００年，納指暴跌了！可見股市升跌，不直接代表企業未來的經營表

現去向。事實上，資金「話事」之下，那怕今年年底美股一升再升，企業可發出盈警亦不足為奇

。



另方面，全球各地通脹上升，１０月到２０２３年３月乃北半球冬季，疫情去向仍不肯定，

因而企業經營，由亞洲市場到歐洲╱英國，仍不可能太好，不太差已要「收貨」了。美國市場可

能向好一點，而美國即使立即「不」加息，其他市場依然積弱，因而至少未來半年，仍為經營困

難期也。



地緣政局又再惡化：食物╱農作物供應又見「暫停」：巿場將往更高通脹方向看。各主要央

行有更大的加息壓力。美聯儲局加息條件比歐亞及日本各地區更大，若美匯一再上揚，資金╱資

本往美巿╱美元走，形成美企業巨大的經營困難：因為全球衰退壓力更大，不易避免了。Ｇａｐ

也好、Ｔｅｓｌａ電動車也好：巿場收縮，消費動力跟不上：又是１９８０年代的翻版了。《資

深市場人士 黃溢華》



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