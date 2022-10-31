《講股論勢－鄭廣復》恒指跌跌不休，萬一點有力守

《講股論勢》港股跌跌不休，恒指在今年３月上旬跌穿「疫情底」２１１３９點後，最低跌

至１８２３５點後強力反彈，４月初最高升至２２５２３點後乏力，其後反覆橫行至９月中。然

而，１８０００點關口終在９月２２日失守。仔細觀察，１９５００點為恒指重要技術支持位，

９月完成了跌穿、反彈、再跌的典型穿位走勢，而其反彈亦明顯受制於２０日ＳＭＡ（現約為

１６６３２）。

從長線角度來看，我必須重申，恒指已經破壞了創立以來的長期上升形態，今年３月份向下

突破「疫情底」，打破了一浪高於一浪形態，雖然未來必有反彈，惟屬於一浪低於一浪形態，恒

指必須升破３１１８３點才有機會重拾升浪，否則，極其量呈收窄三角走勢。



＊恒指長線走勢嚴重超賣＊



短線則具有反彈條件。由今年２月１０日的高位２５０５０點計，今年以來暫時最多累跌

１０１０３點，日線、周線及月線９ＲＳＩ均呈嚴重超賣訊號。現時日線圖９ＲＳＩ約為２１，

但在１０月份多次低於２０，並與恒指走勢呈底背馳；周線圖９ＲＳＩ跌至１５；月線圖

９ＲＳＩ現為１４，再以其今年以來累積逾一萬點的跌幅，短期反彈機會較大。

要注意的是，目前恒指並未出現強烈轉勢訊號，日線陰陽燭亦未發出轉勢訊號，移動平均線

更呈現所謂的「空頭排列」，即長期移動平均線處於最高位置（一般為２００或２５０日），相

對最短期的移動平均線處於最低，而指數亦低於相對最短期移動平均線，要確認轉勢向上，首先

可以強力反轉形態的陰陽燭判斷，其次是指數向上突破移動平均線，三是形態轉呈一浪高於一浪

。



＊現應等待第二隻「腳」＊



從季線圖觀察，９ＲＳＩ現約為２５，未達終極見底反轉的２０以下，故或在一段時間內處

於低位整固，或在短暫反彈後二度探底，出現第二隻「腳」（不論是否跌穿前一隻「腳」）後才

展開中期上升浪。

短線而言，從日線圖觀察，１０日移動平均線不太可靠，９月以來兩度升破該線後均重返跌

勢，而９月以來未曾升破２０日線，故可視為短期重要平均線阻力，目前該線處於１６５２４點

。至於形態，以肉眼觀之，約１９０００點為今年３至９月的重要支持，目前成為主要反彈阻力

。



＊以萬一點作為強力支持＊



筆者嘗試以費波納奇擴展幅度去推斷恒指底部。以２０１９年１２月的高位３３４８４點，

至２０２０年３月低位２１１３９點作為ＡＢ浪，並以２０２１年２月高位３１１８３作為Ｃ點

的話，假設ＣＤ浪等於ＡＢ浪的１、１﹒５、１﹒６１８倍計，Ｄ浪位置分別是１８８３８、

１２６６５及１１２０８。１８８３８已經失守，而１２６６５與１１２０８相差只有１４５７

點，一個交易日已可達到此幅度，而且２００８年１０月及２００９年３月的低位分別為

１０６７６及１１３４４，與上述費波納奇擴展下跌目標最大差距為１９８９點，要跌到亦不難

。若以１１０００點作為今輪下跌浪的強力支持亦無不可。



＊交易必有失，後悔莫須有＊



若然０８年的低位亦失，到時真的無眼睇了！我曾說過，想像的恐懼比實際的恐懼更可怕，

愈是看不清前路，就愈要去面對它，投資者無必要估底，惟一旦出現強烈反轉訊號，亦要有勇氣

入市，只要預先制訂入市及止蝕策略，投資者就無必要因為自己的決策招致虧損而後悔，因為交

易出現虧損是無可避免的，永遠選擇站在市場的一方才可長存！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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