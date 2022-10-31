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即市新聞

31/10/2022 14:39

《講股論勢－鄭廣復》恒指跌跌不休，萬一點有力守

　　《講股論勢》港股跌跌不休，恒指在今年３月上旬跌穿「疫情底」２１１３９點後，最低跌
至１８２３５點後強力反彈，４月初最高升至２２５２３點後乏力，其後反覆橫行至９月中。然
而，１８０００點關口終在９月２２日失守。仔細觀察，１９５００點為恒指重要技術支持位，
９月完成了跌穿、反彈、再跌的典型穿位走勢，而其反彈亦明顯受制於２０日ＳＭＡ（現約為
１６６３２）。
　　從長線角度來看，我必須重申，恒指已經破壞了創立以來的長期上升形態，今年３月份向下
突破「疫情底」，打破了一浪高於一浪形態，雖然未來必有反彈，惟屬於一浪低於一浪形態，恒
指必須升破３１１８３點才有機會重拾升浪，否則，極其量呈收窄三角走勢。
　
＊恒指長線走勢嚴重超賣＊
　
　　短線則具有反彈條件。由今年２月１０日的高位２５０５０點計，今年以來暫時最多累跌
１０１０３點，日線、周線及月線９ＲＳＩ均呈嚴重超賣訊號。現時日線圖９ＲＳＩ約為２１，
但在１０月份多次低於２０，並與恒指走勢呈底背馳；周線圖９ＲＳＩ跌至１５；月線圖
９ＲＳＩ現為１４，再以其今年以來累積逾一萬點的跌幅，短期反彈機會較大。
　　要注意的是，目前恒指並未出現強烈轉勢訊號，日線陰陽燭亦未發出轉勢訊號，移動平均線
更呈現所謂的「空頭排列」，即長期移動平均線處於最高位置（一般為２００或２５０日），相
對最短期的移動平均線處於最低，而指數亦低於相對最短期移動平均線，要確認轉勢向上，首先
可以強力反轉形態的陰陽燭判斷，其次是指數向上突破移動平均線，三是形態轉呈一浪高於一浪

　
＊現應等待第二隻「腳」＊
　
　　從季線圖觀察，９ＲＳＩ現約為２５，未達終極見底反轉的２０以下，故或在一段時間內處
於低位整固，或在短暫反彈後二度探底，出現第二隻「腳」（不論是否跌穿前一隻「腳」）後才
展開中期上升浪。
　　短線而言，從日線圖觀察，１０日移動平均線不太可靠，９月以來兩度升破該線後均重返跌
勢，而９月以來未曾升破２０日線，故可視為短期重要平均線阻力，目前該線處於１６５２４點
。至於形態，以肉眼觀之，約１９０００點為今年３至９月的重要支持，目前成為主要反彈阻力

　
＊以萬一點作為強力支持＊
　
　　筆者嘗試以費波納奇擴展幅度去推斷恒指底部。以２０１９年１２月的高位３３４８４點，
至２０２０年３月低位２１１３９點作為ＡＢ浪，並以２０２１年２月高位３１１８３作為Ｃ點
的話，假設ＣＤ浪等於ＡＢ浪的１、１﹒５、１﹒６１８倍計，Ｄ浪位置分別是１８８３８、
１２６６５及１１２０８。１８８３８已經失守，而１２６６５與１１２０８相差只有１４５７
點，一個交易日已可達到此幅度，而且２００８年１０月及２００９年３月的低位分別為
１０６７６及１１３４４，與上述費波納奇擴展下跌目標最大差距為１９８９點，要跌到亦不難
。若以１１０００點作為今輪下跌浪的強力支持亦無不可。
　
＊交易必有失，後悔莫須有＊
　
　　若然０８年的低位亦失，到時真的無眼睇了！我曾說過，想像的恐懼比實際的恐懼更可怕，
愈是看不清前路，就愈要去面對它，投資者無必要估底，惟一旦出現強烈反轉訊號，亦要有勇氣
入市，只要預先制訂入市及止蝕策略，投資者就無必要因為自己的決策招致虧損而後悔，因為交
易出現虧損是無可避免的，永遠選擇站在市場的一方才可長存！
《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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