《海納智見－荀玉根》已披露的三季報中有何線索？

《海納智見》Ａ股正迎來三季報的密集披露期，在市場經歷調整後投資者也格外重視持倉個

股的基本面情況，並開始展望全年及明年的盈利趨勢。本文通過已經披露三季報預告╱快報的公

司，大致了解Ａ股整體盈利和結構特徵，並尋找可能存在的投資機會。



以披露預告╱快報的公司為樣本，２２Ｑ３科創板業績表現亮眼，盈利增速繼續提升。截至

１０月２１日，以２２Ｈ１利潤計算，全部Ａ股三季報預告╱快報披露率近２０％，全Ａ非金融

近３０％。累計同比角度，科創板和創業板２２Ｑ３歸母淨利潤同比增速上行，已披露業績預告

╱快報的創業板２２Ｑ３歸母淨利潤累計同比增速為８７％（２２Ｑ２為７５％），科創板為

９４％（８０％）；單季同比角度，科創板２２Ｑ３歸母淨利潤同比增速提升，已披露業績預告

╱快報的科創板２２Ｑ３歸母淨利潤累計同比增速為１３０％（２２Ｑ２為５６％）。



行業層面，製造強者恆強，消費小幅改善。製造板塊２２Ｑ３╱２２Ｑ２歸母淨利潤累計同

比為９８％╱８０％，其中電力設備披露率最高，並且業績持續高增，環比小幅提升，汽車板塊

二季度受疫情衝擊較大，三季度迅速恢復。消費板塊２２Ｑ３╱２２Ｑ２歸母淨利潤累計同比為

６６％╱６２％，其中食品飲料披露率最高，業績增長保持穩健，零售和輕工等受疫情影響較小

的實物商品消費業績增速改善明顯。



產業鏈層面，低碳經濟景氣度維持高增，數字經濟業績增速依然較高。低碳經濟和數字經濟

是當下國家戰略發展方向，也是投資者高度關注的投資主線，並且兩大產業鏈涉及多個細分行業

，因此單獨將這兩個產業鏈２２年三季報預告╱快報的業績情況進行詳細拆解。低碳經濟景氣度

維持高增，三大產業鏈業績增速均繼續上行，其中儲能板塊是最大的亮點。數字經濟板塊三季報

預告業績依然保持較快的增長，細分來看ＰＣＢ、人工智能和雲計算披露率不高，不過業績增速

提升明顯。



準備迎接年內第二波機會，新能源＋數字經濟彈性或更大。９月最新信貸數據已在一定程度

上驗證了目前市場底部區域的有效性，此外基本面指標的回暖表明Ａ股在４月底和１０月中形成

的底部區域較扎實。從年內的小趨勢來看，年度視角下，即使是０８、１１、１８年這三次市場

最弱的單邊熊市，年初和年末依然存在兩次漲幅１０％以上的行情（以萬得全Ａ衡量）。而今年

至今僅有４月底至７月初這一輪行情，從歷史規律看我們認為年內可能還會有一次投資機會，契

機或是穩增長、保交樓政策逐漸落地推動宏觀經濟修復。二十大報告也指出高品質發展是全面建

設社會主義現代化國家的首要任務，發展是黨執政興國的第一要務，因此未來一段時間穩經濟政

策還會持續發力。行業角度，四季度成長＞銀行地產＞＝消費＞資源，其中消費和地產銀行都低

估低配，有可能修復，但若考慮到彈性，四季度市場有望迎來今年第二波上漲，成長或更優。



風險提示：通脹繼續大幅上行，國內外宏觀政策收緊。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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