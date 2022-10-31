  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/10/2022 14:10

《融天納地－溫天納》經濟基本面與政策方向同樣重要

　　《融天納地》內地工業生產進一步復甦，９月份工業增加值同比增長６﹒３％，較８月份上
升２﹒１個百分點，隨著疫情影響逐步減弱，高溫限電等季節性因素影響消退，９月份工業生產
明顯復甦。當中，製造業同比增長達６﹒４％，較８月份擴大３﹒３個百分點。在製造業分項中
，汽車製造業表現不俗，９月份同比增長速度２３﹒７％，雖較８月份增長速度收窄，但景氣度
仍然高企，在購置稅減半政策等消費刺激方案的作用下，汽車作為提振內需的積極效果良好。
　　內房挑戰依然存在，各項數據仍有待觀察，未見明顯改善。今年１至９月份房地產投資累計
同比下降８％，跌幅持續擴大，持續增長速度下滑的趨勢。展望未來趨勢，中央政府將持續穩定
經濟發展，估計政策仍會發力。隨著內房扶持政策效果進一步釋放，地產市場會出現一定程度的
復甦。
　　內地居民消費增長速度回落，反映社會消費品零售復甦動能較弱。８月份社會零售同比增長
２﹒５％，較前值下跌２﹒９個百分點。其中，餐飲收入同比增長速度較前值大幅下降１０﹒１
個百分點錄得負１﹒７％，拖累整體數據的表現，反映內地餐飲消費較為偏弱。
　　然而，投資者的重點不完全在經濟數據上，不能否認，二十大會議對市場的部署甚為關鍵。
正如筆者在上周四（２７日）中環人欄目談到，在整體政治環境平穩的大環境下，二十大報告論
述了國家政策的延續和拓展。報告的核心有兩大重點：一為中國式現代化，二為安全與創新。當
中，「中國式現代化「兼顧了國家經濟與環境、公平與效率、發展與和平。此外，二十大報告增
加了科教興國和國家安全兩章節。與此同時，「大創新」和「安全」在報告中出現的頻率較高，
而在報告發布後，相關板塊明顯受到支撐。
　　從經濟表現上，估計基本面保持平穩，流動性則維持中性偏松的狀態。資本市場在經歷技術
性反彈後，需要尋找新的投資路徑。當中，筆者認為在報告中，顯示安全和創新尤其值得關注，
投資市場可重點部署安全及硬科技相關板塊。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS31/10/2022
【FOCUS】左翼盧拉險勝　投資巴西或大熱
人氣文章安永大灣區專輯31/10/2022
安永助大灣區企業達ESG標準 為國際業務鋪路
人氣文章財經熱話31/10/2022
澳門再現確診珠澳通關措施收緊　濠賭股急跌後倒升已屆低吸時？
人氣文章財經熱話31/10/2022
《午市前瞻》專家料美議息結果不利人幣走勢 比電績差只宜博短線
人氣文章財經熱話31/10/2022
【力谷內需】谷內需撐經濟　惟內需反彈需時
人氣文章大行報告31/10/2022
【大行炒D乜】車股內銀內險績後大行點睇　一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金