《融天納地－溫天納》經濟基本面與政策方向同樣重要

《融天納地》內地工業生產進一步復甦，９月份工業增加值同比增長６﹒３％，較８月份上
升２﹒１個百分點，隨著疫情影響逐步減弱，高溫限電等季節性因素影響消退，９月份工業生產
明顯復甦。當中，製造業同比增長達６﹒４％，較８月份擴大３﹒３個百分點。在製造業分項中
，汽車製造業表現不俗，９月份同比增長速度２３﹒７％，雖較８月份增長速度收窄，但景氣度
仍然高企，在購置稅減半政策等消費刺激方案的作用下，汽車作為提振內需的積極效果良好。
內房挑戰依然存在，各項數據仍有待觀察，未見明顯改善。今年１至９月份房地產投資累計
同比下降８％，跌幅持續擴大，持續增長速度下滑的趨勢。展望未來趨勢，中央政府將持續穩定
經濟發展，估計政策仍會發力。隨著內房扶持政策效果進一步釋放，地產市場會出現一定程度的
復甦。
內地居民消費增長速度回落，反映社會消費品零售復甦動能較弱。８月份社會零售同比增長
２﹒５％，較前值下跌２﹒９個百分點。其中，餐飲收入同比增長速度較前值大幅下降１０﹒１
個百分點錄得負１﹒７％，拖累整體數據的表現，反映內地餐飲消費較為偏弱。
然而，投資者的重點不完全在經濟數據上，不能否認，二十大會議對市場的部署甚為關鍵。
正如筆者在上周四（２７日）中環人欄目談到，在整體政治環境平穩的大環境下，二十大報告論
述了國家政策的延續和拓展。報告的核心有兩大重點：一為中國式現代化，二為安全與創新。當
中，「中國式現代化「兼顧了國家經濟與環境、公平與效率、發展與和平。此外，二十大報告增
加了科教興國和國家安全兩章節。與此同時，「大創新」和「安全」在報告中出現的頻率較高，
而在報告發布後，相關板塊明顯受到支撐。
從經濟表現上，估計基本面保持平穩，流動性則維持中性偏松的狀態。資本市場在經歷技術
性反彈後，需要尋找新的投資路徑。當中，筆者認為在報告中，顯示安全和創新尤其值得關注，
投資市場可重點部署安全及硬科技相關板塊。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》
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