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31/10/2022 17:55

《師傅教路－黃瑋傑》比亞迪電子盈利按季大增，業務廣泛具潛力

　　《師傅教路》比亞迪電子（００２８５）公布了截至２０２２年９月３０日止九個月業績，
期內營業額同比增長７﹒９２％至７１１﹒５６億元人民幣，但股東應佔溢利卻下跌
４２﹒６６％至１２﹒３６億元。不過，單看第三季度股東應佔溢利卻達到６﹒０３億元，相對
第二季度反而增長了３３％，差不多相當於上半年度的股東應佔溢利（６﹒３３億元）。
　
＊智能網聯等出貨量大升，多個新型智能產品導入量產＊
　
　　比亞迪電子業務相當廣泛，涉及智能手機、智能穿戴、電腦、物聯網、智能家居、遊戲硬件
、機器人、無人機、通訊設備、電子霧化、新能源汽車（汽車智能系統）、醫療健康設備等多元
化的市場領域。疫情反覆及市場需求疲軟，對集團部分業務如智能手機、智能穿戴、電腦等帶來
壓力。不過，受益於新能源汽車銷量的快速增長，集團的智能網聯和智能座艙等產品如多媒體中
控系統和通訊模組出貨量大幅提升。
　　集團前期布局的新型智能產品業務受惠於５Ｇ及人工智能技術應用滲透率持續提高，智能家
居、無人機等新型智能產品持續放量，多個新項目導入量產，為集團打造新增長引擎。在智能家
居方面，在國家政策大力支持下，伴隨居民消費水準提升消費觀念轉變，市場需求不斷湧現。在
無人機方面，集團攜手無人機領導品牌，消費無人機、行業無人機和農業無人機出貨量持續增長
，市場份額不斷提升。另一方面，全球電子霧化零售規模保持增長，預測全球加熱不燃燒產品
（ＨＮＢ）行業零售規模將於今年達到３１３﹒７億美元，同比增長４９％。集團作為海外大客
戶的研發戰略合作夥伴，為客戶設計的加熱不燃燒整機項目已導入量產，為業務帶來新的增量。
　
＊智能家居市場將迎新機遇，無人機電子煙市場規模龐大＊
　
　　展望未來，集團將進一步拓展新型智能產品業務，智能家居、無人機、電子霧化等產品，出
貨量將持續增加，收入規模持續擴大。在智能家居方面，據ＩＤＣ預計，今年中國智能家居設備
市場出貨量將突破２﹒６億台，同比增長１７﹒１％。中國智能家居市場在經歷不斷的升級和調
整優化，市場有望迎來新的發展機會。在無人機方面，據Ｖａｌｕａｔｅｓ　Ｒｅｐｏｒｔｓ預
測，商用無人機的市場規模於２０２２年將達６５﹒１億美元，至２０２８年更將達至３４５億
美元，年複合增長率為３２％。在電子煙方面，根據《２０２２年電子煙產業出口藍皮書》數據
顯示，２０２２年全球電子霧化設備市場規模將達１０８０億美元，同比增長３５％。集團旗下
子公司已獲得由國家煙草專賣局頒發的《煙草專賣生產企業許可證》，有望在該領域迎來新的發
展機會。建議買入價２２元，目標２４﹒５元，止蝕位２０﹒５元。《輝立證券董事　黃瑋傑》
（筆者沒有持有上述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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