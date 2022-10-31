《陶冬天下－陶冬》聯儲準備減碼，日本繼續刺激

《陶冬天下》儘管上周科技巨企的業績連環爆雷，美股卻展翅高飛。無他，Ｐｉｖｏｔ

Ｆｅｄ ｔｒａｄｅｓ（聯儲轉向交易）成為市場新的熱點。歐洲央行大碼加息７５點，但暗示

未來加息幅度可能減碼，加拿大央行更率先減少加息幅度，市場期望聯儲在本周也發出類似的訊

息，美股、美債一起上揚。日本央行維持了現有政策，但是岸田政府幾小時後宣布了追加預算，

日圓匯率止升回跌。美國第三季度ＧＤＰ重回正增長，不過投資和消費等細節不盡人意。辛偉誠

繼任英國首相，英鎊匯率反彈。天然氣價格繼續大跌。ＯＰＥＣ＋減產在即，布蘭特原油價格上

漲，黃金先升後跌。聯儲轉向交易氛圍下，美元指數回落。



美國經濟在第三季度擴張了２﹒６％，好過市場預測的２﹒４％，也擺脫了之前兩個季度的

負增長。但是這組數位實際上的情況並不理想。支持美國經濟的個人消費仍然強勁，但是增長速

度明顯下滑，而且去年發的疫情補貼流入服務類消費到了明年就差不多用光了。商業投資就兩極

分化，企業設備投資增長１１％，但是房地產投資暴跌２６％。第三季度增長的主要推動來自淨

出口，拉動ＧＤＰ１８０點。這是因為能源價格的飆升帶動了出口金額，而去庫存和未來消費預

期遏制了進口訂單。去庫存拖累了增長數字。



第三季度ＧＤＰ數據證實美國經濟並沒有陷入衰退，但是同時也證實了美國經濟增長速度已

經低過趨勢增長，這為市場的聯儲轉向交易打開了大門。最近幾天，Ｐｉｖｏｔ Ｆｅｄ

ｔｒａｄｅ（聯儲轉向交易）開始火爆，市場炒作美國經濟出現放緩跡象，聯儲開始放風在某一

時間點考慮調整加息步伐。交易員現在預計１２月聯儲加息幅度下調到５０點，明年第一季度後

聯儲停止加息。



如此市場情緒下，期貨市場所隱含的終極加息預期從５％回落到４﹒７５％，國債全面回升

。筆者預期聯儲可能在本周的會議上，首次正式提出在某個時間點縮減加息幅度是合適的，為未

來加息減碼作準備。



Ｐｉｖｏｔ Ｆｅｄ，即聯儲轉向交易，可能成為未來兩個月的主流市場意見，帶動美股的

聖誕節行情。的確，美國經濟出現了放緩的跡象，這個在第三季度的數據中已經可以看到；美國

最優按揭利率突破７％，年底上到８－８﹒５％，對房地產市場的衝擊很大。如果聯儲釋放出放

慢加息步伐的信息，市場會重新評估風險溢價和資金成本。



當然，聯儲政策轉向是有門檻的，通貨膨脹必須受到可持續的控制，就業市場必須不再熾熱

，最重要的標誌是工資增長大幅下降，環比接近零。目前美國的工資增長環比還有０﹒４％，迄

今為止的政策抑制效果並不理想，所以還需要就業數據來配合，ＦＯＭＣ才能名正言順地減碼。

最新公布的就業成本指數顯示，美國的第三季度工資上漲了１﹒２％，工資壓力其實並沒有得到

紓緩。



筆者認為１２月加息５０點並非必然，還要取決於接下來的數據。筆者個人還是看７５點，

不過如果就業數據配合，ＦＯＭＣ減碼就有可能。明年春季暫停加息一段時間後，利率的走勢也

取決於那時候的通脹數據、就業數據和經濟數據。



全球天然氣價格連日下挫，１０月２５日美西天然氣即時交易價格更出現了負值，這是繼

２０２０年４月２０日美西石油出現負值後又一個奇觀。美氣出現負價格，和天然氣管道不暢、

出口港運力不足有關。墨西哥灣Ｅｘｐｒｅｓｓ和Ｅｌ Ｐａｓｏ兩條輸氣管系統正在維修，美

國最大的天然氣出口港自由港６月火災之後運能大幅下降。這使得德克薩斯生產出來的天然氣中

一部分無法運出，停止生產的成本又很高，所以出現了誰能來拉氣、氣田就倒貼錢的一幕。這是

個別現象，短暫的現象。



歐洲的天然氣價格也有明顯下降，那裏的天然氣港口基礎設施不勝負荷，嚴重壓港。天然氣

價格的持續下降，使得歐洲汽價罕見地低過亞洲汽價，陸續有幾艘船到了歐洲後卻轉運亞洲。



荷蘭ＴＴＦ一個月的期貨指數，也跌破了１００關口，已經貼近２月２３日俄羅斯進軍烏克

蘭時候的水平。有幾個原因，第一，普京徹底切斷對歐供氣，俄羅斯在市場的話語權也就消失了

。第二，經過一輪搶購，歐洲各國的天然氣儲備已經普遍上升到９０％以上，去年這個時候大約

在８０％上下。第三，今年秋季歐洲的氣溫比平時暖和，市場懷疑冬季也不太冷。第四，各國推

出很多節能措施，不少工廠停工，經濟也不好，需求比預期少了。



普京截斷輸歐天然氣管道的舉動，現在看來是失敗的，搬起石頭砸了自己的腳，斷了自己的

財路，既把天然氣市場拱手讓給了美國，也在地緣政治上讓歐洲死心塌地地反對俄羅斯了。當年

蘇聯帝國坍塌的一個經濟原因，就是油價暴跌導致蘇聯財政出現大問題。缺少了歐洲天然氣買家

，俄羅斯的財政收入會大減，不要說支持戰爭開銷了。普京支持戰事變得愈來愈困難了，筆者不

排除在未來幾個星期，普京提出撤軍方案。烏克蘭是否接受，背後的美國是否接受還是未知數，

不過如果出現這種情況，對地緣政治和能源價格都可能帶來新的變數。



日本銀行上周決定維持量化寬鬆政策不變，維持負利率政策不變，加大了債券購買的力度，

行長黑田東彥擺出了將ＱＥ進行到底的姿態，日圓匯率下挫。日本銀行在不久前曾經斥資２５０

億美元干預匯市，把日圓美元匯率從接近１５２，直接打到１４５。但是行動過後，日圓匯率又

一步步走貶。在過去二十年中，日本財政部和日本銀行曾經干預市場十幾次，除了一次和各大央

行聯手干預外，沒有一次取得持續成功的，看來這次又是一個失敗的例子。



同一天，首相岸田宣布了２９﹒１萬億的追加預算，意在緩和物價上漲對企業和個人的衝擊

，支援經濟增長。岸田號稱，追加預算中的各項補貼可以舒緩１﹒２個百分點的通脹壓力，並增

加４﹒６個百分點的ＧＤＰ。和其他國家相比，日本是真刀真槍地擴張，財政政策和貨幣政策同

時刺激經濟。在美國和歐洲的財政擴張和貨幣收縮同時出現，但是日本就不存在宏觀政策相剋的

問題。不過由於日本仍在傾全力政策擴張，日圓匯率的壓力就非常大。一方面和其他發達國家之

間的利差愈拉愈寬，導致資本帳戶大量外流，另一方面由於能源成本高漲，使得經常項目的巨額

順差消失。我認為日圓匯率仍然沒有見底，基本面因素擺在那裏。



日圓對美元今年以來貶值近２７％，這對於日本的通貨膨脹形勢極其不利。可是，日本又不

願意改變極度寬鬆的貨幣政策，於是出現了政府的巨額物價補貼。這些補償性政策可以暫時舒緩

物價壓力，卻給政府財政帶來更大的壓力，很難長久維持。



本周有三個焦點，１）聯儲ＦＯＭＣ開會，預計加息７５點，不過看點是記者會上鮑威爾會

不會暗示準備減少加息力度。２）英國央行開會，隨著國債市場趨穩，新政府上台，也許加息

７５點就夠了。３）美國１０月非農就業，預測增加２５萬人。另外歐元區第三季度ＧＤＰ增長

，預計環比收縮０﹒１％。ＯＰＥＣ＋開始減產，歐洲啟動對俄羅斯石油制裁。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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