《日入而息》港上季經濟預估收縮４﹒５％，虛擬資產政策宣言發表

《今天重點》

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政府發表有關虛擬資產在港發展政策宣言，正加緊籌備發牌制度

陳茂波視像演講，指對虛擬資產在港發展持開放態度；陳茂波快測陰性，已安排日內回港料明日

下午抵達

余偉文稱目標年內試行推出首批代幣化綠色債券；金融創新需持合理開放心態

梁鳳儀稱歡迎基金公司申請以虛幣期貨為標的ＥＴＦ

許正宇稱散戶參與虛擬資產，仍有待證監會諮詢工作

鄭志剛稱香港擁三機遇，勢成獨一無二虛擬資產中心

匯豐表示現時擁有逾１０００個ＡＰＩ；確保金融科技公司蓬勃發展符合銀行利益；歡迎當局公

布虛擬資產在港發展政策宣言；中銀香港表示金融機構積極實現數碼轉型

金管局表示９月新批按揭貸款額按月減少１１﹒６％；９月外匯基金總資產按月減少１５６６億

元；第三季負資產按揭增９倍至５３３宗，涉３０﹒０６億元；本港９月港元存款下跌１﹒１％

，人民幣存款升１％

第三季ＧＤＰ預估按年萎縮４﹒５％遜預期，連跌三季

政府未來十年房屋供應４３萬伙，公營房屋逾３０萬伙

吉利汽車（００１７５）向聯交所提交分拆「極氪」上市建議；極氪表示及時披露相關信息，目

前以業務為先

澳博（００８８０）第三季虧損擴大至１８﹒９５億元

龍湖集團（００９６０）提前償還部份銀團貸款，獲控股股東增持

１０月官方製造業ＰＭＩ跌至４９﹒２％，大幅低預期

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《即日市況》

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恒指全日低收１７６點報１４６８７，科指高收２９點報２８５２

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《深滬股市》

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經濟弱市場震，滬指跌０﹒８％失二千九，全月瀉４％

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《美元匯價》

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歐元０﹒９９低位開始有承接

歐元最新報０﹒９９４０╱４４，日圓最新報１４８﹒４０╱４２

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《公司業績》

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美的置業（０３９９０）首九個月純利４５﹒２億元人民幣

成都高速（０１７８５）首九月純利跌１６％至４﹒９億元人民幣

晨鳴（０１８１２）首三季少賺８９％，第三季跌９４％

澳博（００８８０）第三季虧損擴大至１８﹒９５億元

南粵控股（０１０５８）首九個月虧損擴大至３０７７﹒２萬元

三一國際（００６３１）第三季多賺４２％至３﹒９億元人民幣

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《公司資訊》

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百家淘客（０８２８７）午後停牌，停牌前報０﹒０４５元無升跌

恒生銀行（０００１１）及惠理集團（００８０６）攜手支持香港

ＥＳＧ人才發展

港交所（００３８８）歡迎證監會准許虛擬資產ＥＴＦ在港上市

信和集團推出元朗朗壹廣場，意向呎租２０元起

中銀香港（０２３８８）成為ｍＢｒｉｄｇｅ項目首批參與銀行

中電（００００２）毛嘉達退休包立賢接任董事會副主席，阮蘇少

湄出任非執董

匯豐表示ｍＢｒｉｄｇｅ試行階段完成，與逾十家企業客戶進行測

試

尚晉國際（０２５２８）目標未來５年將Ａｒｔｅｌｌｉ拓展至內

地及香港等

遠大醫藥（５１２）用於治療ＡＲＤＳ新藥臨床試驗達到臨床終點

亞倫國際（００６８４）黃麗蓉辭任財務及會計經理，自明日起生

效

東銀國際控股（００６６８）附屬訂立兩份再保理協議

權威金融（００３９７）鄭鎮昇辭任首席財務官

恒地（０００１２）粉嶺新盤周末售出７４伙

新地（０００１６）ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｂｏｌｏｇｎａ明次輪

推售

惠記集團（００６１０）附屬收購路勁２０２３年債券，總代價為

７２２萬元

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《國企紅籌》

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中集安瑞科（０３８９９）與浙江大學成立氫能技術聯合研發中心

南方航空（０１０５５）推遲原定的波音７３７ Ｍａｘ航班復飛

計劃

榮昌生物（０９９９５）完成泰它西普在中國治療重症肌無力ＩＩ

期研究

國泰君安（０１７８８）訂立數份合計上限１６﹒５億之循環貸款

協議

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《神州民企》

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吉利汽車（００１７５）向聯交所提交分拆「極氪」上市建議；極

氪表示及時披露相關信息，目前以業務為先

中教控股（００８３９）註冊新生人數按年增４８％

恒大汽車（００７０８）旗下恒馳５首批１００部開始交付

龍湖集團（００９６０）提前償還部份銀團貸款，獲控股股東增持

新力控股（０２１０３）清盤呈請聆訊延期至１１月１６日

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《中國要聞》

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機票燃油附加費今年以來三連降

夢天實驗艙發射升空，中國空間站將完成構型

國務院副總理韓正１１月２－３日出訪新加坡

七部門表示明星不得為煙草、校外培訓、醫療等廣告代言

福特電馬跟隨特斯拉降價，最高降幅達２﹒８萬元人民幣

分析指需求疲軟問題依然最突出，服務活動持續受抑制

特斯拉人形機器人及豪車系列將於進博會亮相

世界互聯網大會烏鎮峰會將於１１月９日至１１日舉行

習近平考察延安市安陽市：堅持農業農村優先發展

中國煤炭運銷協會預計後期煤炭供需總體相對平衡

統計局表示服務業指數降至４７％，零售等業務總量下跌；疫情影

響１０月指數回落，經濟需進一步穩固

人行開展５０億元ＣＢＳ操作，票面利率２﹒３５％；人行７００

億逆回購利率持平，淨投放６００億

１０月官方製造業ＰＭＩ跌至４９﹒２％，大幅低預期

公安機關明起啟智能簽注設備，受理赴澳門旅遊申請

上海啟動「未來科學家」培養計劃

國務院報告表示進一步加大金融支持實體經濟力度；國務院部署冬

季保暖保供，韓正稱絕不允許拉閘限電

德國聯邦總理朔爾茨１１月４日訪問中國

內地明起受理赴澳門電子簽註申請

陳一新出任國安部部長，陳文清升任中央政法委書記

習近平就南韓踩踏事故向韓總統尹錫悅致慰問電

上海科創板股票做市交易業務今日啟動，涉４２隻股票

易綱稱人行正與香港金管局等就央行數字貨幣開展合作

華為汽車座艙系統調節專利獲授權

淘寶香港站雙１１預售金額及數量均錄高雙位數增長

財政部支持深圳探索創新財政政策體系與管理體制

國資委表示央企堅決退出不具競爭優勢的低效資產

外交部表示二十大報告彰顯中國高水平對外開放的決心

發改委表示協調推進疫情聯防聯控和保通保暢

ＩＮＧ表示建造業收縮和出口需求降低意味經濟將續低迷

９月債券市場發行債券５﹒２萬億元，成交環比跌４％

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《寶島快訊》

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台股收升１﹒３％，報１２９４９點

台積電大客砍單，聯發科、英偉達延後拉貨幅度超預期

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《俄烏開戰》

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俄羅斯以安全理由暫停黑海糧食運輸，小麥期貨大漲

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《國際要聞》

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佩洛西丈夫上周遭陌生男入室毆傷，據指疑犯有妄想症

南韓政府為每名梨泰院死者提供逾８萬港元治喪補助

南韓總統尹錫悅全力善後，攜妻為梨泰院死難者獻菊花

印度吊橋斷裂意外死者增至１４１人

尼格吹襲菲律賓造成近百人死亡

美國最新民調指經濟和通脹是中期選舉首要議題

首爾萬聖節人踩人已造成１５４人死亡，南韓全國哀悼

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《外圍經濟》

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拉加德重申打擊通脹是歐洲央行的使命

新西蘭儲備銀行表示銀行業有能力應對滯脹

沙特淨儲備飆升至近４４９０億美元，兩年以來最高

溫暖天氣席捲歐洲，暫時避免了天然氣短缺危機

澳洲零售額進一步上升，家庭支出不斷增長

瑞信邀至少２０家銀行助其承銷４０億瑞郎供股發行

聯儲局利率決定即將公布，美國國債市場面臨現實考驗

聯儲局若轉鴿，或引發投資者人踩人

蘋果預料將於明年初推行新的Ｍａｃ手提電腦

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《大國博弈》

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王毅稱美方出台管制新規損害中方權益，必須予以糾正；王毅接受美駐華大使到任拜會，稱兩國

關係處緊要關頭

美國務院表示布林肯與王毅通話，討論需維持溝通管道等

美國貿易代表表示下階段美中經濟關係不明朗，仍在觀望

美國擬在澳洲部署轟炸機，中方稱將加劇地方局勢緊張

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《其他消息》

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《立場新聞》煽動案傳２２證人，辯方表示煽動定義模糊

林定國稱香港居民應當自覺尊重維護國家根本制度

本港９月港元存款下跌１﹒１％，人民幣存款升１％

上季貨品出口額按年跌１５﹒５％，政府消費開支微升

第三季ＧＤＰ預估按年萎縮４﹒５％遜預期，連跌三季

陳德霖旗下「易信連」率先為東亞提供便利中小企開戶服務

金管局表示９月新批按揭貸款額按月減少１１﹒６％；９月外匯基金總資產按月減少１５６６億

元；第三季負資產按揭增９倍至５３３宗，涉３０﹒０６億元

政府未來十年房屋供應４３萬伙，公營房屋逾３０萬伙

政府發表有關虛擬資產在港發展政策宣言，正加緊籌備發牌制度

港府關注南韓人踩人事故，暫未收到港人求助個案

林緯遜稱接觸類鼻疽細菌是否致病，須視乎多種因素

劉澤星稱每年約七成醫科畢業生接受專科培訓及在醫管局工作

深股通全日淨流出逾１６億元，陸股通連續兩日流出；滬股通全日淨流走逾５２億元，陸股通流

出逾９０億元

十大屋苑周末重錄單位數成交，樓市缺乏利好消息

澐璟料短期內公布價錢及銷售安排

穆迪預測香港住宅樓價未來六個月下跌５－１０％

ＮＦＴ交易平台Ｐｏｐｓｉｂｌｅ冀港府明確監管框架解決行業亂象

康泰旅行社自動清盤，旅監局暫收４５宗求助及查詢

旅議會擔心再有旅行社結業，無收到本港在韓旅行團求助

澳門政府表示內地居民赴澳旅遊智能簽註，為會展業提供重要新動能

澳門行政長官賀一誠下月１５日發表２０２３年度施政報告

舊款智能身份證持有人，最後換證日期為明年２月１１日

蘭桂坊協會表示人流管制措施有效，料今晚人流與昨晚相若

醫管局擬減少不必要轉介以縮短專科輪候時間

電競創科公司ＶＡＲ ＬＩＶＥ Ａ輪融資估值逾８０００萬美元

盛寶金融表示開放虛擬資產交易有助香港恢復金融中心地位

港澳跨境港元即時支付系統互通安排今日起實施

保泰將贊助逾千名特選客戶進行早期鼻咽癌篩查

富邦一年期港元定存息加至５﹒１厘，匯豐３﹒７厘

天文台表示三號強風信號至少維持至明日正午１２時

前富衛代理承認以假保單騙取佣金１６萬元，押後至下月１６日判刑

證監會禁止銀河國際前持牌代表唐詩怡重投業界１０個月

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《金融科技周》

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余偉文稱目標年內試行推出首批代幣化綠色債券；金融創新需持合理開放心態

梁鳳儀稱歡迎基金公司申請以虛幣期貨為標的ＥＴＦ

許正宇稱散戶參與虛擬資產，仍有待證監會諮詢工作

鄭志剛稱香港擁三機遇，勢成獨一無二虛擬資產中心

陳茂波視像演講，指對虛擬資產在港發展持開放態度

匯豐表示現時擁有逾１０００個ＡＰＩ；確保金融科技公司蓬勃發展符合銀行利益

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《新冠肺炎》

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本港新增４７６６宗確診，再多１２名患者離世

楊何蓓茵視察公院疫苗接種站「一站兩疫苗」首日運作

一名家住珠海澳門居民在當地核檢呈陽性

上海昨日發現一例新冠社會面病例，一地升中風險；上海迪士尼緊急關閉，上周四起入園遊客須

３天３檢

何栢良建議取消新冠康復者抵港核酸檢測安排

安心出行推更新版本，為同行者自動檢測「紅黃碼」

廣東本土個案激增至７５９宗，廣深多區實行風險管控

澳門明天開展新一輪全民核酸檢測

從澳門入境珠海需要三天居家監測

據報巴克萊行政總裁將缺席金融峰會

楊潤雄稱跨境遊復常後馬上全球推廣，並支持會展旅遊

港大校長張翔對新冠病毒測試呈陽性，正按指引隔離

疫情升溫昨新增確診２６９９宗，廣東佔最多逾七百宗

疫情防控，上海迪士尼度假區今日起暫時關閉

黑石總裁因確診而未能出席香港金融峰會

陳茂波快測陰性，已安排日內回港料明日下午抵達

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