  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/11/2022 07:50

《油金掠影》期金連跌７個月，為４０年來最長跌浪，期油價格向下

　　《經濟通通訊社１日專訊》外圍金價下跌，主因美元走強及美國國債收益率上升，紐約期金
１０　月月線連續七個月下跌，創１９８２年以來最長連跌走勢。
　　紐約期金收報每盎司１６４０﹒７美元，跌４﹒１美元或０﹒３％。１０月累跌１﹒９％，
連跌７個月，是１９８２年３月以來最長跌浪。
　　分析指，黃金ＥＴＦ資金流出、紐約商品交易所沽空氣氛持續，直到聯儲局或經濟數據顯示
政策方向將轉變。
　　另外，原油期貨價格下跌，主要由於市場預期美國或增加產量，加上中國經濟數據疲弱，市
場擔心影響原油需求。
　　紐約期油收報每桶８６﹒５３美元，跌１﹒３７美元或１﹒６％，１０月累漲８﹒９％；倫
敦布蘭特期油收報每桶９４﹒８３美元，跌９４美仙或１％，１０月累漲７﹒８％；１月到期的
倫敦布蘭特期油跌９６美仙或１％，收報桶９２﹒８１美元。另外，天然氣價格大漲１１﹒８％
，收報每百萬　Ｂｔｕ　６﹒３５５美元，令１０月跌幅收窄至６﹒１％。
　　分析指，油價下跌，主因中國衡量工廠、建築和服務活動的官方指標在１０月均跌至收縮區
域，令市場更加擔憂全球第二大經濟體的經濟疲弱及原油需求。中國新增封控城市，例如鄭州，
加上北京人民代表大會的影響，市場認為遭抑制的需求已超出最初預期。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事31/10/2022
《神州經脈》製造業PMI又萎縮　中美高官通電話　滬指失二千九
人氣文章摩根資產管理特約 我不只是運動員31/10/2022
二十三歲挑戰奧運 憑自律規劃游出人生藍圖
人氣文章財經熱話31/10/2022
【月結－息即是空】外圍加息壓力漸減 外資難流入港股或試萬三
人氣文章財經熱話31/10/2022
【月結－跌市拆局】中央堅持動態清零 內需股難炒疫苗股可短線
人氣文章財經熱話31/10/2022
比亞迪季績符預期　瑞信花旗仍然牛　股價急彈逾半成
人氣文章專訪31/10/2022
【陶冬專訪】歐洲今冬不太冷？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金