《油金掠影》期金連跌７個月，為４０年來最長跌浪，期油價格向下

《經濟通通訊社１日專訊》外圍金價下跌，主因美元走強及美國國債收益率上升，紐約期金

１０ 月月線連續七個月下跌，創１９８２年以來最長連跌走勢。

紐約期金收報每盎司１６４０﹒７美元，跌４﹒１美元或０﹒３％。１０月累跌１﹒９％，

連跌７個月，是１９８２年３月以來最長跌浪。

分析指，黃金ＥＴＦ資金流出、紐約商品交易所沽空氣氛持續，直到聯儲局或經濟數據顯示

政策方向將轉變。

另外，原油期貨價格下跌，主要由於市場預期美國或增加產量，加上中國經濟數據疲弱，市

場擔心影響原油需求。

紐約期油收報每桶８６﹒５３美元，跌１﹒３７美元或１﹒６％，１０月累漲８﹒９％；倫

敦布蘭特期油收報每桶９４﹒８３美元，跌９４美仙或１％，１０月累漲７﹒８％；１月到期的

倫敦布蘭特期油跌９６美仙或１％，收報桶９２﹒８１美元。另外，天然氣價格大漲１１﹒８％

，收報每百萬 Ｂｔｕ ６﹒３５５美元，令１０月跌幅收窄至６﹒１％。

分析指，油價下跌，主因中國衡量工廠、建築和服務活動的官方指標在１０月均跌至收縮區

域，令市場更加擔憂全球第二大經濟體的經濟疲弱及原油需求。中國新增封控城市，例如鄭州，

加上北京人民代表大會的影響，市場認為遭抑制的需求已超出最初預期。

