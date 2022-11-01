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即市新聞

01/11/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中線增持現貨的策略細節

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
４﹒２５％，局勢則均尚屬顯著向淡。１０月份場外股票期權到期後，今天（１日）會是好友反
攻期的開始，為時一周且看他們能否好好把握機會。坦言，於過去年多以來的長期跌浪中，好友
可謂完全無力招架，只任由對手魚肉。至今我們仍未看到長期跌勢可以逆轉的跡象。至於中期跌
浪，則因周線圖ＳＴＣ已呈嚴重超賣，而具備先進行短期反彈，再定後向的條件。短線投機方面
，本欄的應市策略為先試探式候低小注造好，伺機加注。
　　昨天（３１日）筆者已作出預告，今早會開始伺機中線額外動用１２﹒５％資金（分兩注）
增持現貨，即於組合內增持兩隻股票。所有ＷｈａｔｓＡｐｐ（＋８５２　６６２１９７２８）
ＶＩＰ會員昨晚已收入準備買貨的名單，而Ｐａｔｒｅｏｎ訂戶會於今早現貨市場開市前收到按
形勢變化的更新版本（最具中線投資價值的首五位）。到時，大家只宜從第一位開始，依次序吸
納兩隻證券便可。若已經持有該證券，當然是改為吸納下一隻了。《經濟通及交易通首席顧問　
梁業豪》（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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