《缸邊隨筆－石鏡泉》美元．美息．ＱＥ

《缸邊隨筆》今時全球經濟及金融的興衰似乎繫於美元這國際貨幣，而美元能否持續強勢仍

是市場焦點。美國前財長薩默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｈ﹒ Ｓｕｍｍｅｒｓ）早前接受訪問時

表示，美元將繼續升值。美元得以維持強勢，薩默斯歸功於美央行應對疫情及通脹，所作的快速

反應：貨幣緊縮政策。



正如薩默斯指出，今時美元強勢有其天時地利，包括：



１）美經濟繁榮。今時美國內通脹率雖高，但就業市場穩固，就業人數已恢復至疫情前的水

平，而佔ＧＤＰ比例較高的服務業也逐步恢復，推動了美元升值。



２）其他國家貨幣疲弱。歐洲經濟受疫情所累，跌了２２％，加上俄烏戰爭，天然氣及糧食

供應大受打擊，令到歐元區經濟前景不明，歐元也史無前例與美元平價（１兌１）。



２００８年，歐元兌美元還在１兌１﹒６水平，歐元之前從來沒有低過１﹒１，現風光不再

。摩根大通曾悲觀預期，下半年歐元將１兌０﹒９５美元。ＩＮＧ銀行德、奧首席經濟學家布澤

斯基（Ｃａｒｓｔｅｎ Ｂｒｚｅｓｋｉ）說，歐洲央行無論做甚麼，也無法生產更多能源，以

降低能源價格，更不能停止俄烏戰爭，或生產更多芯片。英鎊、日圓走弱，更不忍卒睹。



對於英、日政府企圖干預匯價，薩默斯抱懷疑態度，並認為相對於資本市場的規模，政府的

資源較少，難以對匯市持續發揮影響力。若看看日本負債，就知他們難挽狂瀾。



３）避險貨幣地位。在環球經濟動盪，全球避險情緒升溫之下，美元作為國際貨幣兼避險貨

幣之一，怎不會被推高？



４）美聯儲加息。最重要還是加息。美聯儲加息令全球資本傾向流向美國的銀行，「美元回

家」。全球市場上流動的美元少，美元自然升值。



＊美元強勢 放膽印鈔＊



美元強意味著同一幣值現可以買更多貨品或服務，美元指數近日曾升１４％，創２０年新高

。美元指數（即美匯指數）是美元兌歐元、日圓、英鎊等６大貨幣的匯率，反映全球資金流進、

流出美國（美元）的趨勢。美元強，意味著其他６大貨幣弱。



歷史上，美元出現過３次強勢：８０年代初至１９８５年，美元指數高達１６０以上，

４０％通脹；２００１年，約１２０左右，直至２００８年金融海嘯，回落至約７０的低點；今

時高於１１０，估計還會升。



美元持續強勢讓美國政府更有信心印鈔還債，因迄今似乎還沒看見甚麼嚴重後果。早於

２０１１年８月，美國因未能提高債務上限，面臨違約風險，美國國庫債券首次被評級公司降級

至ＡＡ＋，與比利時、新西蘭國債同列。美聯儲時任主席格蘭斯班（Ａｌａｎ

Ｇｒｅｅｎｓｐａｎ）卻說美國國債非常安全，美國政府可支付任何債務，因可印鈔還債，違約

機會是零！



＊印鈔還債 飲鴆止渴？＊



美聯儲無限量寬（ＱＥ），有人埋怨為美國帶來通脹，同時埋怨這也是現代貨幣理論

（ＭＭＴ）實現的結果。ＭＭＴ近年因疫情而得到廣泛支持，自稱是民主社會主義者的美國國會

獨立議員桑德斯（Ｂｅｒｎｉｅ Ｓａｎｄｅｒｓ），其經濟顧問凱爾頓（Ｓｔｅｐｈａｎｉｅ

Ｋｅｌｔｏｎ）是ＭＭＴ的代表人物。



有別於主流經濟學派，ＭＭＴ理論認為，只要透過印鈔便可以解決經濟問題，亦可挽救經濟

危機，還可以創造社會福利。至於國債及赤字的問題其實並不重要，凱爾頓在其著作《赤字迷思

》（Ｄｅｆｉｃｉｔ Ｍｙｔｈ）就指出財政赤字，不必小題大做。



ＭＭＴ理論認為，貨幣其實是政府創造出來的，稱之為法幣（Ｆｉａｔ

Ｃｕｒｒｅｎｃｙ），政府不印鈔，便沒有錢花。印鈔可以讓愈來愈多的錢花到社會（經濟體系

）裏去。體系內若多錢，政府可透過稅收回收。理論上，政府透過印錢及收稅，便可控制經濟體

系中貨幣的總量，調節經濟發展，遏止通脹。



主流經濟學派認為，政府財政包括收入（稅收）、支出、負債（國債），政府要量入為出，

財政才有盈餘。負責任的政府要積極避免財政赤字，但現實並非如此，因此便要發債，也為此需

要更多收入去償還債務，令國債的風險愈高。



一個國家負債與ＧＤＰ的比率以７７％為標準，美國負債比率已超過１２０％，預期未來

３０年將逐步升至１８５％，令到投資者覺得買債風險高，在市場拋售，又令到國家負債成本更

高。這樣會增大赤字，導致經濟衰退，造成惡性循環。如果這情況發生在其他負債高的國家身上

，將會導致國家破產。



雖然ＭＭＴ中印鈔的主張，與今時美央行直接印鈔買債，使「債務貨幣化」頗為相似，但凱

爾頓強調ＭＭＴ不等於ＱＥ，而美聯儲更不是依循ＭＭＴ的模式操作。此外，她認為通脹不是單

純由印鈔造成，而美國經濟也沒有恢復到最大生產值。



至於俄烏戰爭引發的能源及糧食問題、中國的抗疫措施令到供應鏈破裂等通脹外在成因，就

更難以控制，故ＭＭＴ論者認為，不應懲罰美國人，連番加息，企圖令需求降低來控制通脹。



有人認為，美國通脹不是貨幣供應多，而是供需失衡，才導致物價上漲。加息只會讓美元更

強，令到所有進口到美國的產品價格更便宜，以解決美國內通脹問題。無論如何，美元因具世界

貨幣特質，而為世界帶來影響，而恐怕高負債和赤字是全球各國經濟的常態，他們不可能降低到

負債，正如橋水基金創辦人兼ＣＥＯ達利歐（Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ）所說，美國將無可避免要走

ＭＭＴ的印鈔或「債務貨幣化」之路，後果？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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