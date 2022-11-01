《專家之言－李偉傑》內房債務問題堪憂，港股宜待確認反彈再部署

《專家之言》美股上周五（２８日）在公布９月ＰＣＥ物價指數按年升６﹒２％，與８月份

持平，稍低於市場預期６﹒３％後，明顯造好升８２８點，而美股在１０月中低位２８６００點

左右反覆攀升至上周五近３２８００點水平，半個月內上升近１５％，港股卻自１０月高位至今

下跌接近２０％，雖然美國聯儲局將於本周進行議息會議，市場仍然預計今次將維持加息

０﹒７５厘，但未來加息速度將直接影響美股表現，不過見美國１０年期債息回落至接近

４﹒０３厘水平，以及美元指數偏軟至１１０﹒７附近，見美元暫時強勢稍為放緩下，港股理應

具有反彈藉口，但見近期市場關注重點繼續在內房債務問題上，因近期本港再有內房企業停牌，

觸發內房企業股債急跌，市場憂慮依然未除，同時間內房企業急跌後，內銀及內險企業繼續受壓

。



＊缺利好消息恒指走勢未明，若反彈先看１５７００點＊



港股估值低大家有目共睹，不過平不代表一定要買入，主要缺乏利好藉口，及欠缺對後市信

心，加上企業盈利表現亦未有明顯改善下，港股走勢依然未見明朗，當然投資者現時博反彈的諗

法依然存在，的而且確只要有好消息配合，港股絕對有機會反彈，但消息未到前，惟有繼續摸著

石頭過河，若以恒生指數走勢，先以１０天線１５７００點作為第一個反彈目標，主要阻力位繼

續維持在２０天線１６４００點，假若能成功企穩，屆時寧買當頭起，跟勢追入好過現時每日捱

打，現階段港股低處仍然未見，不妨保留實力，等確認反彈後仍有子彈部署。《華盛證券經紀部

董事 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請

擁有財務權益）



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