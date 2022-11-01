《盤後部署》美國議息前港股反彈７６８點，比亞迪電子宜先食胡！

《經濟通通訊社１日專訊》踏入１１月首個交易日，亦是聯儲局議息前夕，港股強勢反彈。

恒指今日高開１７２點，報１４８５９，全日走勢反覆向上，午後科技、內需等板塊升幅擴大，

帶動恒指臨近收市升幅擴大至逾９００點，高見１５６３２，最終重上１５０００關。

恒指全日收報１５４５５，升７６８點或升５﹒２３％，主板成交１５３８﹒１２億元。國

企指數收報５２０９，升２７１點或升５﹒４９％。恒生科技指數收報３０７５，升２２２點或

升７﹒８０％。

內地股市方面，上證綜合指數報２９６９，升７５點或升２﹒６２％，成交４３１０﹒１６

億元人民幣；深證成份指數報１０７３４，升３３７點或升３﹒２４％，成交２６０６﹒６５億

元人民幣。



＊恒指仍未能收高於１０天線＊



恒指在聯儲局議息之前大升，加上科技股及內需股之前跌得較多，今日相關股票反彈幅度顯

著，從而推高大市升勢。不過，恒指臨近全日收市前一度升破１０天線，升至１５６３２後數分

鐘急速回落，最終仍未能在１０天線之上收市，技術上未完全轉勢。

事實上，恒指於１０月５日大升１００８點，之後連續多個交易日回落。始終大市現時由消

息及政策主導，一日大升並不代表甚麼。目前外來因素尚未明朗，市場普遍預料聯儲局今個月仍

會大幅加息７５基點的前提下，未來會否放慢加息步伐是另一關注點，投資者不能因一日大升而

過於興奮。短期相信要進一步突破２０天線，恒指弱勢才能扭轉。



＊海底撈領漲藍籌＊



餐飲股造好。海底撈（０６８６２）升１３﹒０４％，收報１３﹒１８元，該股成交約

４０１２萬股，涉資５﹒１３億元，盤中高見１３﹒４６元，最低見１１﹒６２元，為表現最佳

藍籌；潤啤（００２９１）升１０﹒２７％，收報４０﹒８元，該股成交約２９３９萬股，涉資

１１﹒８１億元，盤中高見４１﹒９５元，最低見３７﹒１５元；李寧（０２３３１）升

９﹒４８％，收報４４﹒４５元，該股成交約４８２８萬股，涉資２１﹒０３億元，盤中高見

４５﹒８５元，最低見３９﹒７５元。

科技股同樣大升，重磅科技股ＡＴＭ合共為恒指帶來逾２９０點升幅。阿里巴巴

（０９９８８）升７﹒５７％，收報６６﹒１元，該股成交約１﹒１３億股，涉資７３﹒９３億

元，盤中高見６８﹒２５元，最低見６２﹒８５元；騰訊（００７００）升１０﹒６％，收報

２２７﹒４元，該股成交約７７８４萬股，涉資１７２﹒７８億元，盤中高見２３１﹒８元，最

低見２０７﹒８元；美團（０３６９０）升１１﹒８６％，收報１３９﹒６元，該股成交約

６３３２萬股，涉資８７﹒１４億元，盤中高見１４５元，最低見１２７﹒６元。

此外，明源雲（００９０９）升１６﹒３４％，收報４﹒２元，該股成交約２７５５萬股，

涉資１﹒１１億元，盤中高見４﹒２４元，最低見３﹒６３元，為表現最佳科指股；快手

（０１０２４）升１５﹒０２％，收報３７﹒１５元，該股成交約５８６１萬股，涉資

２０﹒７６億元，盤中高見３７﹒８元，最低見３２﹒３５元。



＊比亞迪電子２６元有阻力＊



第二季盈利按季大增３３％的比亞迪電子（００２８５）升４﹒３９％，收報２３﹒８元，

該股成交約２０２２萬股，涉資４﹒７７億元，盤中高見２４﹒１５元，最低見２２﹒６５元。

在日線圖上，比亞迪電子自１０月１２日低位１６﹒５４元回升，今日更升破２５０天線，升勢

繼續強勁。不過，值得留意的是比亞迪電子年內兩度在２６元以上遇上阻力，目前９日ＲＳＩ為

７０，進一步升近嚴重超買區，在低位買入的投資者應該在２５元開始先食胡。（ｅｒ）

