《政經范局－范強》靈光消逝的年代



《政經范局》與我那些大多數立場鮮明的朋友和同行們不同，如何看待俄烏戰爭是一個令我

困惑的問題。基於外交周旋、戰爭、核子危機等等，新聞界需要對歐洲局勢作出政治、軍事及經

濟角度的即時陳述和反應，但考慮到歐洲的高度文明特質，這些陳述和反應略為欠缺細緻。就此

而言，以下是最近與新聞無關，但我仍然覺得有價值寫下的兩件事：



第一件事，為了「追貼」香港的文化活動，去年我買了一張香港博物館年票，然而一年過去

，尤其是今年俄羅斯出兵烏東之後忙於追蹤時事，居然一次也沒有用過。直至機緣巧合之下，近

日去看了藝術館已進入尾聲的《走進巴洛克》展覽。



事實上我去了兩次，第一次是匆匆經過，第二次則是昨天專程去細看部分畫作。而我事先提

醒，看完此文有意前往藝術館的朋友需加快動作，因為明天（２日）就是展覽的最後一天。而我

認為，與其坐在自己的鍵盤之前放大個人的世界觀，實際上也可以前往尖沙咀觀看一幅畫作，來

增加我們對歐洲「具象」的瞭解。



＊大衛戰勝哥利亞＊



例如，我們可以在５米開外端視《大衛戰勝哥利亞》，思考誰是挑戰巨人的大衛？是抵抗俄

羅斯入侵的澤連斯基？還是抵擋北約東擴的普京？令我更為有感的是圍繞著大衛及他的戰利品載

歌載舞的一眾女子，我甚至有點上腦，覺得左邊搖擺著手鼓的女子，頗有幾分似好戰的卓慧思。



暴力在歐洲的藝術作品中其實無處不在，例如展場門口的巨幅海報《阿波羅和瑪爾敍阿斯》

，就是關於俊俏的阿波羅神，正在活剝瑪爾敍阿斯的人皮。原因是對方不僅拿走了他的神笛，而

且四周圍吹噓他比阿波羅奏得更好。我真心佩服把這幅畫作為海報的選擇，因為它成功排除了在

展場搞親子互動環節的可能。



因為這是成人的冷酷與現實世界。敵我殺戮的場景還體現在《柏修斯和美杜莎》，而當我們

順著畫家的筆觸偷窺蘇撒拉洗浴時，亦不應被她的裸體迷惑，因為只要注意到背景那兩位權勢者

的存在，就不難聯想到他們同時可以象徵今天歐洲政壇的腐敗。



文藝復興當然也是充滿美的，例如我們可以看到提香的《達娜厄》，也就是把美杜莎斬頭的

柏修斯的母親，此刻正在等待化為一股金色雲團前來與她私會的宙斯。長話短說，希臘女神經文

藝復興時代的提煉之後達到極致，最後演化成俗世肉身的馬奈畫作《奧林匹婭》，現正掛在巴黎

奧塞博物館樓上的某個當眼角落，心慌慌地防範來自環保人士的侮辱。



＊達娜厄與宙斯的雲團＊



而奧塞博物館剛剛發生了潑灑液體事件，館方拒絕透露是哪幅作品受難，但位於該館之內，

哪幅會是尋常之作？據說是梵谷的，或是高更的作品。是的，就在歐洲準備度過缺電缺燃氣的寒

冬之季，環保組織向全歐各地的藝術品發起了潑灑攻擊，以表達他們對化石燃料的堅決反對。



莫內的《乾草堆》被潑薯蓉，梵谷的《向日葵》被潑蕃茄醬，這還不夠，這些環保人士乾脆

把自己的頭粘貼在韋梅爾的《戴珍珠耳環的少女》，以及柏林自然博物館的一副恐龍骨架之上

－－ 他們覺得自己有權這麼做。而在今天的歐洲，如果我們試圖在藝術作品中加入一股雲團，

它更可能象徵生物病毒或是核子雲朵，而不再是宙斯的化身。



今次展覽有一段很美的解說詞可供借用：「聖經和神話題材中精深文學典故的引用，以及日

常生活中的自然場景，如同維蘇威火山在深夜爆發一般，構成了讓人沉浸其中的那不勒斯巴洛克

畫作的骨幹」。歐洲文明何嘗不是一直處於暴力火山的邊緣？



＊庫斯圖里卡的聲音＊



第二件事是塞爾維亞著名導演庫斯圖里卡（Ｅｍｉｒ Ｋｕｓｔｕｒｉｃａ）最近頻頻就歐

洲政治問題表態，認為歐洲應該爭取獨立自主。



在前南斯拉夫崩潰並陷入內戰期間，庫斯圖里卡是最為受到西方頌讚的塞族導演。我曾經在

倫敦Ｈａｍｍｅｒｓｍｉｔｈ區的Ｒｉｖｅｒｓｉｄｅ Ｓｔｕｄｉｏ看過他的電影專輯，當晚

一共播了兩部電影，一部是他在１９８５年，即南斯拉夫時期拍的《爸爸出差去》，另一部是

１９９５年內戰時期拍的《地下社會》（Ｕｎｄｅｒｇｒｏｕｎｄ）。



兩部電影拍攝時間相差１０年，但由同一批演員出演，前者仍是在表達對社會體制的不滿，

而後者變成了族群仇殺之下無法解脫的痛楚與絕望。西方文化界為之動容，然後一如既往匆匆遺

忘，留下庫斯圖里卡繼續面對和思考自身的命運。他最近的言論是這種思考的結果，也反映了來

自歐洲內部一把極容易被掩蓋掉的聲音。



看電影之時已是數十年前，當時我閱讀班雅明的《迎向靈光消逝的年代》，只把它視為必修

課的教科書。而今果然靈光遠去，代之以鍵盤時代的失智、傲慢與荒蠻。



