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01/11/2022 17:48

《台股攻略－黃振宇》亞股回穩，台股重返萬三點關口

　　《台股攻略》台股今日（１日）在電子以及金融股帶動下，加權指數最多升過百點，其後隨
著亞洲區股市回穩，金融股上漲，指數最終收１３０３７點，升８７點，重返萬三點關口，成交
金額為１５３８億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入１６﹒５３億元。
　　大型權值股方面，台積電收３９１﹒５元，微升０﹒４％；鴻海仍受中國鄭州當地廠疫情影
響，收１０１﹒５元，跌１％；聯電及日月光投控分別跌０﹒１％及０﹒５％；聯發科及台達電
則升超過１％，其餘電子股的旭隼升８﹒４％，矽力－ＫＹ升近５％，光寶科升超過４％，國巨
升３﹒８％。面板雙虎同步上揚，群創升４﹒６％，友達升３﹒５％。采鈺以及代工廠的廣達、
仁寶及和碩走勢相對較弱，均跌１％至２％。金融股同步上漲，中信金升３﹒４％，中再保升
３﹒１％，安泰銀、聯邦銀、台新金、群益證、富邦金、元大金、開發金及華南金等均升１％至
２％。貨櫃三雄走弱，萬海跌２﹒５％，長榮及陽明均跌１﹒８％。航空雙控的長榮航升
１﹒９％，華航升０﹒３％。生物科技股獲資金進駐，生華科旗下治療攝護腺癌新藥人體臨床試
驗已正式完成第一位病人收案，消息刺激其股價漲停、佰妍漲停及合一升５％，和康生升近５％
，景岳、健喬、優盛及全宇生技－ＫＹ均升超過３％，台耀、美時、北極星藥業－ＫＹ、智擎及
中天均升超過２％。
　　在台灣國安基金持續護盤及金管會擴大禁空令下，台股走勢回穩，惟美聯儲局於本周四（３
日）公布議息結果，預料大市走勢維持波動，建議投資者現時選股不選市，可關注跌深反彈且業
績良好的電子股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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