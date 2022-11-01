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即市新聞

01/11/2022 09:50

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證炒家有新部署

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
醫療保健業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為
金蝶國際（００２６８）、比亞迪電子（００２８５）與電能實業（００００６），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股份，則宜首選安踏體育（０２０２０）、中國移動（００９４１）與新奧能源
（０２６８８）。
　　今早（１日）港股五大指數皆喜見高開，但須觀察上升動力能否維持。恒指牛證重貨區現雖
位於１４０００－１４０９９，但有可能上移至１４５００－１４５９９。因此，大家應觀察
１４５００－１４５９９收回價區域的總街貨量會否明顯增加，以了解好友炒家反攻的決心。當
然，最重要者，為這批恒指牛證沒有吸引淡友大戶再度入市殺倉。另一方面，恒指熊證重貨區現
位於１５５００－１５５９９，昨天（３１日）有淡友炒家沽貨，改攻收回價區域為１５１００
－１５１９９的恒指熊證，且看好友大戶會否入市殺倉。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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