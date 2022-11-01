《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證炒家有新部署

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

醫療保健業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為

金蝶國際（００２６８）、比亞迪電子（００２８５）與電能實業（００００６），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股份，則宜首選安踏體育（０２０２０）、中國移動（００９４１）與新奧能源

（０２６８８）。

今早（１日）港股五大指數皆喜見高開，但須觀察上升動力能否維持。恒指牛證重貨區現雖

位於１４０００－１４０９９，但有可能上移至１４５００－１４５９９。因此，大家應觀察

１４５００－１４５９９收回價區域的總街貨量會否明顯增加，以了解好友炒家反攻的決心。當

然，最重要者，為這批恒指牛證沒有吸引淡友大戶再度入市殺倉。另一方面，恒指熊證重貨區現

位於１５５００－１５５９９，昨天（３１日）有淡友炒家沽貨，改攻收回價區域為１５１００

－１５１９９的恒指熊證，且看好友大戶會否入市殺倉。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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