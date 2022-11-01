《談國論企－黎偉成》製造業１０月份收縮出口單略增

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２２年１０月份出現幾乎全面收縮劣況

，不僅出口新訂單受到歐美等主要市場經濟低迷使需求持續轉弱深困，境內的疫情反覆走壞則使

內部需求漸見疫弱，使生產再陷收縮，反而投入產品價格及銷售價格逆向上升，會削弱製造業的

競爭力，對經濟在四季度的發展並非佳兆。國務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會

議議決要促投資帶消費增就業等作為擴大有效需求，和迅於９月陸續出台相關措施，有望逐步鞏

固經濟恢復基礎，甚至穩中有進發展。



＊新出口訂單稍增惟美歐需求仍疲弱＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２２年１０月份

回落至４９﹒２（見表），不僅較９月份的５０﹒１低０﹒９個百分點，更再度下跌至臨界點

５０之下的水平，為２０２２年以來的第６個陷收窄的月份，可見製造業的產銷經營，確實面對

相當？複的環境、困擾和壓力，重點有：

特別是製造業（一）所接的整體新訂單，於２０２２年１０月僅達４８﹒１，環比大幅下跌

１﹒７個百分點，反映出市場的需求進一步趨於疲弱，其中（Ｉ）出口新訂單，指數於是月份環

比即使上升０﹒６個百分點，卻仍然是處於４７﹒６的深度收縮水平，顯示出口新訂單在四季度

伊始亦保持三季度反覆轉差劣態，當然是受困於境外經濟低迷的負面影響。

相信製造業的出口新訂單於未來一段時間會保持收縮狀態，前景難以樂觀之因，乃（ｉ）美

國的國內生產總值於３季度同比增長２﹒６％，只是略高於預期和結束兩個季度的收縮，惟當地

的消費力和消費者信心都不理想，加上對通脹有十分重要啟示性的個人消費支出物價指數ＰＣＥ

節節走高，使央行不易稍一放寬其緊縮的貨幣政策，否則連續幾次的大幅加息有可能功虧一簣。

這使美國的進口需求不僅無法提升，更可能逐步減少。

和（ｉｉ）歐洲面對油氣、糧食等供應不足，而烏克蘭局勢日益，使海上甚至陸路等方面無

法如常運輸，通脹壓力相當沉重，打擊經濟，大大削弱進口能力。歐盟是中國第二大的貿易夥伴

。

此使（ＩＩ）進口訂單，分類指數於１０月份亦環比回落０﹒２個百分點，跌至４７﹒９的

更低水平，對出口是一個警示，而內需前景亦不宜樂觀。

凡此，使製製造（ＩＩＩ）在手訂單於月份環比回升。２個百分點，達致至４３﹒９。

正因為新訂單整體反覆收縮，故製造業的（二）生產，有同步走扁：分類指數於２０２２年

１０月份環比大幅下跌１﹒９個，並回落至４９﹒８的收縮水平。製造業在疫後生產經多番反反

覆覆，現時的輕微收縮，堪為劣象。



＊原材料購進及出廠價格反覆回升有困擾＊



更差勁的問題，為（三）生產成本和銷售價格跌後回升，對製造業的接訂單、生產有利淡的

影響，其中（１）主要原材料購進價格，分類指數於２０２２年１０月份升２。個百分點至

５３﹒３；而（２）出廠價格分類指數於是月份環比回升１﹒６個百分點，處４７，商品銷售競

爭力有所削弱，而接單收縮更受到美歐等外圍經濟之困。

（四）製造業的生產經營活動預期，於２０２２年１０月份環比回落０﹒８個百分點至

５２﹒６，扭轉９月份上升１﹒１個百分點至５３﹒４之態，可見製造業對前景情緒反覆。

中共中央政治局會議所作出的「要堅持辦好自己的事」決策，要求「疫情要防住、經濟要穩

定、發展要安全」，作為應對和化解新冠肺炎疫情和烏克蘭危機所導致增加的風險挑戰的重要政

策和策略，乃十分明智之舉。冀製造業的情況會逐步回穩向好。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個分點）

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１０月╱２０２２ ４９﹒２ －０﹒９

９月╱２０２２ ５０﹒１ ＋０﹒７

８月╱２０２２ ４９﹒４ ＋０﹒４

７月╱２０２２ ４９﹒０ －１﹒２

６月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒６

５月╱２０２２ ４９﹒６ ＋２﹒２

４月╱２０２２ ４７﹒４ －２﹒１

３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

２月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒１

１月╱２０２２ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ＋０﹒２

１１月╱２０２１ ５０﹒１ ＋０﹒９

１０月╱２０２１ ４９﹒２ －０﹒４

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成



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