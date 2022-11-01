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即市新聞

01/11/2022 09:26

《異動股》旭輝復牌急挫２６％，無法與境外債權人達成協議兼停付

　　《經濟通通訊社１日專訊》旭輝控股集團（００８８４）自１０月２７日停牌，今日復牌開
跌２５﹒９６％，報０﹒３８５元，該股成交約１３６７萬股，涉資５２６萬元。旭輝永升服務
（０１９９５）跌５﹒２％，報１﹒６４元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅２０％。
　　旭輝控股無法與今年１０月份有還款義務的境外債務的所有債權人達成協議，以讓集團補救
延遲還款問題，因此該公司已終止所有相關討論，集團未向相關境外債權人支付款項或提供額外
增信。該集團確保公平對待所有境外債權人，暫停支付所有應付的本金和利息。
　　該集團目前境外債務總額（包括銀行貸款、優先票據和可換股債券）約６８﹒５億美元，暫
停支付的款項（即到期未付的本金和利息總額約４﹒１４億美元。
　　該集團表示將全力保交付、保經營及維護境內融資，為所有持份者保存價值，而集團目前仍
保持正常商業運營。
　　現時，恒生指數報１４８５９，升１７２點或升１﹒１８％，主板成交２０﹒５４億元。國
企指數報５００５，升６７點或升１﹒３６％。恒生科技指數報２９０３，升５０點或升
１﹒７７％。
　　即月期指新報１４８４３，升２０６點，低水１７點。即月國指期貨報５００９，升７０點
，高水３點。即月科指期貨新報２９０６，升５４點，高水１９點。（ｈｃ）

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