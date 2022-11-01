《異動股》科技股醫藥股有追捧，恒指升逾４００點暫回萬五點之上

《經濟通通訊社１日專訊》美團（０３６９０）現價升６﹒８９％，報１３３﹒４元，以現
價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒５２％。該股成交約９０９萬股，涉資１１﹒９２億元。
港股１１月首個有資金追落後，醫藥股及科技股造好，ＡＴＭ股領升恒指超過４００點，暫
收復１５０００點。科技股造好；阿里（０９９８８）升４﹒４８％，報６４﹒２元；騰訊
（００７００）升５﹒６４％，報２１７﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
８﹒１７％；京東集團（０９６１８）升３﹒５１％，報１５０﹒２元。
醫藥股炒起；中國生物製藥（０１１７７）升７﹒８７％，報４﹒１１元；藥明生物
（０２２６９）升２﹒８２％，報３６﹒５元；石藥集團（０１０９３）升５﹒７％，報
８﹒５３元；康方生物（０９９２６）升２﹒５４％，報３２﹒３元，以現價計，該股暫連升２
日，累計升幅８﹒３９％。
現時，恒生指數報１５０８６，升３９９點或升２﹒７２％，主板成交３３２﹒３６億元。
國企指數報５０７７，升１３９點或升２﹒８２％。恒生科技指數報２９５６，升１０３點或升
３﹒６４％。
即月期指新報１５１０８，升４７１點，高水２２點。即月國指期貨報５０９３，升１５４
點，高水１５點。即月科指期貨新報２９６２，升１１０點，高水２４點。
上證綜合指數報２９２７，升３３點或升１﹒１６％，成交１５０８﹒６０億元人民幣。
深證成份指數報１０５５１，升１５４點或升１﹒４９％，成交２１２３﹒３７億元人民幣
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