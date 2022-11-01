恒指午後突破即市頂位，升幅擴大至逾６２５點

《經濟通通訊社１日專訊》恒指午後重拾升勢，突破即市頂位，升幅擴大至逾６２５點，高

見１５３３２點。海底撈（０６８６２）升近１１％，報１２﹒９２元，位列藍籌股升幅榜首；

潤啤（００２９１）現價升１０﹒８１％，報４１元，該股成交約１６０６萬股，涉資６﹒３３

億元，盤中高見４１﹒２元，最低見３７﹒１５元；美團（０３６９０）升１０﹒９８％，報

１３８﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）升１０﹒０７％，報７４﹒９元。

現時，恒生指數報１５３１４，升６２７點或升４﹒２７％，主板成交８５０﹒３３億元。

國企指數報５１５５，升２１６點或升４﹒３９％。恒生科技指數報３０３０，升１７７點或升

６﹒２３％。

即月期指新報１５３３６，升６９９點，高水２２點。即月國指期貨報５１６８，升２２９

點，高水１２點。即月科指期貨新報３０３９，升１８７點，高水９點。

上證綜合指數報２９３５，升４２點或升１﹒４６％，成交３２２２﹒８６億元人民幣。

深證成份指數報１０５９６，升１９９點或升１﹒９２％，成交１９２５﹒７５億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

潤啤（００２９１） ４１元 升１０﹒８１％

美團（０３６９０） １３８﹒５元 升１０﹒９８％

海底撈（０６８６２） １２﹒９２元 升１０﹒８１％

舜宇光學科技（０２３８２） ７４﹒９元 升１０﹒０７％

翰森製藥（０３６９２） １３﹒３元 升９﹒７４％

金沙（０１９２８） １４﹒９６元 升９﹒２％

騰訊（００７００） ２２３﹒６元 升８﹒７５％

阿里（０９９８８） ６５﹒７５元 升７％

匯控（００００５） ４０﹒６元 升０﹒８７％

港交所（００３８８） ２１９﹒４元 升４﹒９８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｃ）



