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即市新聞

01/11/2022 12:09

《午市前瞻》反彈先看１０天線，龍湖穩健惟政策未明暫勿沾手

　　《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收報１５０３３，升３４６點或２﹒３６％，主板
成交６５２﹒４３億元。恒生中國企業指數報５０４９，升１１０點或２﹒２４％。恒生科技指
數報２９５３，升１０１點或３﹒５５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報２１６﹒２元，升１０﹒６元或５﹒１６％，成交７４﹒６４億
元；美團收報１３３﹒４元，升８﹒６元或６﹒８９％，成交３０﹒９２億元；阿里巴巴－ＳＷ
收報６３﹒９５元，升２﹒５元或４﹒０７％，成交２４﹒０９億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

　
＊曾永堅：起碼企穩１０天線＊
　
　　１１月首個交易日恒指有資金流入，上午最多曾大彈超過６００點，重上１５０００水平。
椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指自６月高位２２４４９開始跌浪以來，
一直都受制於１０天線，故即使今日再有反彈並重上１５０００點，起碼亦要進一步企穩１０天
線才能初步確認有反彈趨勢，否則都未能改寫低處未算低的下行走勢。
　　目前市場觀望中美因素，曾永堅提到，美國方面儘管市場早已預期兩日後的議息結果將維持
加息０﹒７５厘，但關注聯儲局會後聲明會否出現下個月開始減慢加息步伐言論。他又指影響美
國通脹一大因素的房屋開支亦有增長放緩趨勢，預期美國通脹將減慢增長，於高位徘徊甚至輕微
下降，加強１２月減慢加息預期，相對有利市場風險胃納。然而，近期中國疫情有反彈趨勢，清
零政策令市場擔心狼礙經濟發展，加上內房危機猶在，變相亦不利港股。
　
＊現時已錯過龍湖撈底最佳時機＊
　
　　有「最穩健民營內房」之稱的龍湖（００９６０），昨日公布創辦人吳亞軍已辭任執董、主
席及授權代表，並退任為戰略發展顧問，引發市場無限猜測，拖累股價一度暴瀉４４％。曾永堅
指在多間民營內房業績大倒退下，龍湖成功維持輕微增長屬難得，引證其優良的銷售、執行與財
務狀況。他提到，龍湖大跌只能歸因於創辦人在不合適的時候告退，而其中亦有可能涉及二十大
過後政策未明，暫不宜沾手。
　　曾永堅亦指出，現時市場對民營房企的判斷很大程度來自其重要人物的執行能力，吳亞軍治
下龍湖成績彪炳，現時引退令市場擔心掌舵人更迭後能否延續現時成功的管理模式，故亦是引發
大拋售的一大關鍵。
　　龍湖昨日曾低見７﹒２６元，收市前跌幅已收窄至２３％，曾永堅指下排除已有資金大舉撈
底，投資者可以入手博反彈，但強調目前已錯過最佳時刻。另外雖然龍湖業績良好又穩健，現價
估值亦吸引，但涉及政治因素後並不建議投資者貿然撈底。（ｈｃ）

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