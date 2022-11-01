《午市前瞻》反彈先看１０天線，龍湖穩健惟政策未明暫勿沾手

《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收報１５０３３，升３４６點或２﹒３６％，主板

成交６５２﹒４３億元。恒生中國企業指數報５０４９，升１１０點或２﹒２４％。恒生科技指

數報２９５３，升１０１點或３﹒５５％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２１６﹒２元，升１０﹒６元或５﹒１６％，成交７４﹒６４億

元；美團收報１３３﹒４元，升８﹒６元或６﹒８９％，成交３０﹒９２億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報６３﹒９５元，升２﹒５元或４﹒０７％，成交２４﹒０９億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

。



＊曾永堅：起碼企穩１０天線＊



１１月首個交易日恒指有資金流入，上午最多曾大彈超過６００點，重上１５０００水平。

椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指自６月高位２２４４９開始跌浪以來，

一直都受制於１０天線，故即使今日再有反彈並重上１５０００點，起碼亦要進一步企穩１０天

線才能初步確認有反彈趨勢，否則都未能改寫低處未算低的下行走勢。

目前市場觀望中美因素，曾永堅提到，美國方面儘管市場早已預期兩日後的議息結果將維持

加息０﹒７５厘，但關注聯儲局會後聲明會否出現下個月開始減慢加息步伐言論。他又指影響美

國通脹一大因素的房屋開支亦有增長放緩趨勢，預期美國通脹將減慢增長，於高位徘徊甚至輕微

下降，加強１２月減慢加息預期，相對有利市場風險胃納。然而，近期中國疫情有反彈趨勢，清

零政策令市場擔心狼礙經濟發展，加上內房危機猶在，變相亦不利港股。



＊現時已錯過龍湖撈底最佳時機＊



有「最穩健民營內房」之稱的龍湖（００９６０），昨日公布創辦人吳亞軍已辭任執董、主

席及授權代表，並退任為戰略發展顧問，引發市場無限猜測，拖累股價一度暴瀉４４％。曾永堅

指在多間民營內房業績大倒退下，龍湖成功維持輕微增長屬難得，引證其優良的銷售、執行與財

務狀況。他提到，龍湖大跌只能歸因於創辦人在不合適的時候告退，而其中亦有可能涉及二十大

過後政策未明，暫不宜沾手。

曾永堅亦指出，現時市場對民營房企的判斷很大程度來自其重要人物的執行能力，吳亞軍治

下龍湖成績彪炳，現時引退令市場擔心掌舵人更迭後能否延續現時成功的管理模式，故亦是引發

大拋售的一大關鍵。

龍湖昨日曾低見７﹒２６元，收市前跌幅已收窄至２３％，曾永堅指下排除已有資金大舉撈

底，投資者可以入手博反彈，但強調目前已錯過最佳時刻。另外雖然龍湖業績良好又穩健，現價

估值亦吸引，但涉及政治因素後並不建議投資者貿然撈底。（ｈｃ）

