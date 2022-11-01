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01/11/2022 16:03

《美元走勢－羅明立》美匯指數升至１１１中位

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１４７﹒９３　１４８﹒８３　１４７﹒６４
　　歐元╱美元　０﹒９９３０　０﹒９９３８　０﹒９８８２
　　英鎊╱美元　１﹒１５３８　１﹒１５４９　１﹒１４６４
　　美元╱瑞郎　０﹒９９８６　１﹒００１７　０﹒９９８２
　　美元╱港元　７﹒８４９０　７﹒８４９７　７﹒８４８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》歐元區１０月ＣＰＩ按年大幅上升至１０﹒７％，高於前值的９﹒９％及市場
預期，核心通脹亦漲至６﹒４％，而第三季ＧＤＰ增長０﹒２％，符合預期。美國１０月芝加哥
ＰＭＩ不升反跌，報４５﹒２，差過前值及預期。有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者
Ｎｉｃｋ　Ｔｉｍｉｒａｏｓ周一（３１日）表示，聯儲局為了使通脹降溫，終點利率可能會超
過預期，利率亦將持續維持於高水平。其言論跟之前指聯儲局可能在１２月放慢加息步伐似乎有
所改變。美國國債收益率回升，美匯指數升至１１１中位。
　　歐元區通脹創紀錄新高，令央行更難對經濟及通脹作出較為平衡的政策決定。歐元跌至
０﹒９８７０附近有承接，最好能守住０﹒９８４０。上周日本央行議息維持貨幣政策不變，日
圓再度受壓，跌向１４９，單靠央行干預難以扭轉日圓弱勢，留意１５０央行會否出手。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　０﹒９９１０　１﹒００４０　０﹒９８７０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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