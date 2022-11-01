《美元走勢－羅明立》美匯指數升至１１１中位

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４７﹒９３ １４８﹒８３ １４７﹒６４

歐元╱美元 ０﹒９９３０ ０﹒９９３８ ０﹒９８８２

英鎊╱美元 １﹒１５３８ １﹒１５４９ １﹒１４６４

美元╱瑞郎 ０﹒９９８６ １﹒００１７ ０﹒９９８２

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９７ ７﹒８４８２

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《美元走勢》歐元區１０月ＣＰＩ按年大幅上升至１０﹒７％，高於前值的９﹒９％及市場

預期，核心通脹亦漲至６﹒４％，而第三季ＧＤＰ增長０﹒２％，符合預期。美國１０月芝加哥

ＰＭＩ不升反跌，報４５﹒２，差過前值及預期。有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者

Ｎｉｃｋ Ｔｉｍｉｒａｏｓ周一（３１日）表示，聯儲局為了使通脹降溫，終點利率可能會超

過預期，利率亦將持續維持於高水平。其言論跟之前指聯儲局可能在１２月放慢加息步伐似乎有

所改變。美國國債收益率回升，美匯指數升至１１１中位。

歐元區通脹創紀錄新高，令央行更難對經濟及通脹作出較為平衡的政策決定。歐元跌至

０﹒９８７０附近有承接，最好能守住０﹒９８４０。上周日本央行議息維持貨幣政策不變，日

圓再度受壓，跌向１４９，單靠央行干預難以扭轉日圓弱勢，留意１５０央行會否出手。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９９１０ １﹒００４０ ０﹒９８７０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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