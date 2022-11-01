《本港經濟》９月零售銷貨值微升０﹒２％，遜市場預期

《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，本港今年９月臨時估計為２８１億元，按年微

升０﹒２％，比８月修訂後跌０﹒２％為佳，但較市場預估升１﹒７％為差。扣除其間價格變動

後，９月的零售業總銷貨量按年跌１﹒５％，比８月修訂後跌３％為佳，市場原本預估下跌

０﹒３％。



＊首九個月銷貨值下跌１﹒３％＊



今年首九個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計按年下跌１﹒３％，銷貨數量則跌

４﹒２％。

今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升０﹒３％，而

經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升０﹒７％。



＊電器及其他耐用消費品銷售急升＊



政府發言人表示，受惠於電器及其他耐用消費品的銷售明顯上升，零售業總銷貨價值在９月

回復輕微按年增長。第三季合計，零售業總銷貨價值按年進一步上升１﹒３％。

展望未來，發言人指出本地疫情大致穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃在短期內會繼續

支持消費需求，但金融狀況收緊將更大程度抵銷這些正面影響。社會各界必須繼續與政府同心合

力，令疫情受控。



＊鐘表及名貴禮物銷貨值升８﹒４％＊



在今年９月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔１０﹒２％。該月的零售業網上銷售價值的

臨時估計為２９億元，較去年同月上升２７﹒５％。今年８月的零售業網上銷售價值的修訂估計

按年上升２１﹒６％。今年首九個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計按年上升２２﹒４％

。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年９月，電器及其他未分類耐用

消費品的銷貨價值按年上升１４％。其次為珠寶首飾、鐘表及名貴禮物（銷貨價值上升８﹒４％

）；汽車及汽車零件（上升２６﹒６％）；藥物及化妝品（上升０﹒５％）等。另一方面，超級

市場貨品的銷貨價值則下跌１﹒６％。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌９﹒５％）

；其他未分類消費品（下跌２﹒１％）；百貨公司貨品（下跌１７﹒６％）。（ｃｌ）

