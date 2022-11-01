港交所：取消每宗交易０﹒５元系統使用費，調整從價收費

《經濟通通訊社１日專訊》港交所（００３８８）宣布，優化現行的現貨市場交易費結構，

包括取消每宗交易０﹒５０元的交易系統使用費；及將所有交易的從價收費由目前的

０﹒００５％調整至０﹒００５６５％。新的交易費結構將於２０２３年１月１日生效。

作上述優化後，港交所現貨市場的交易費結構將會更簡單和容易預計，實質的交易費率（按

百分比計的交易系統使用費及交易費）也將由大約０﹒００５７６％的歷史平均水平降至

０﹒００５６５％。

港交所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示，港交所與監管機構、業務夥伴及市場參與

者商議後確立這次的新收費結構，進一步簡化收費，提升市場效率。這反映香港交易所不斷致力

提升旗下市場吸引力和競爭力，進一步加強香港作為國際金融中心的角色。

他續指，這次推出新的交易費結構是港交所提升香港市場吸引力的最新舉措。在過去六個月

，已先後推出多項安排，包括引入衍生產品提供假期交易，提升個股股票期權及期貨市場的持倉

限額制度；以及進行優化滬深港通交易日曆安排的準備工作。港交所期待繼續與所有持份者攜手

推動香港市場發展。（ｂｉ）

