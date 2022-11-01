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01/11/2022 10:04

【新冠肺炎】陳茂波料今日下午抵港，李家超：會在機場做核酸檢測

　　《經濟通通訊社１日專訊》財政司司長陳茂波到訪沙特阿拉伯利雅德期間，新冠快測呈陰性
，已安排日內啟程回港，預計在本港時間今日下午抵達。行政長官李家超於行會前記者會表示，
他會在機場做核酸檢測，到時再看情況。
　　被問到如果在機場核酸檢測呈陽性，會否有豁免安排，李家超指，陳茂波如果核酸檢測呈陽
性，將需要接受隔離。（ｈｙ）

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