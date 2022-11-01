《小傳日記》龍湖吳亞軍退下火線！原因究竟係咩先？

《小傳日記》魚缸一過完１０月，今日又嚟忽然大反彈，起初今朝都係科技佬同醫藥佬表現

較突出，美團（０３６９０）又升得零舍勁，朝早恒指就已升超過５００點，上返１５０００點

。食完ｌｕｎｃｈ之後仲勁，賭股同埋全線消費類股份都跟住上，恒指曾經升９００幾點，最終

縮返去７６８點，１５０００點失而復得，希望真係企得穩啦。

今日講返噚日急跌嘅龍湖（００９６０），話說雖然業績見得人，第三季度全口徑銷售

５９８億人仔，按年增長０﹒８巴仙，雖然增長幅度唔大，不過比起其他同行勁蝕幾成有多，仲

保持到增長已經證明身價。不過最重要觸發大跌嘅，就係創辦人吳亞軍急流勇退，辭任執董、主

席兼授權代表，轉為只係擔任戰略發展顧問，令到孖屐非常擔心龍湖喺換人打骰之後，成績仲有

無得咁好，引發噚日一度急跌四成四！

唔少孖屐中人都大跌眼鏡，其中野村就對吳亞軍退任「感到意外」，不過就表示明白同尊重

，但係同時都擔心佢辭職之後，公司將會缺乏領導人材，尤其二十大之後辭職，惹起更多孖屐嘅

猜測同埋憂慮，而吳亞軍本人對龍湖管理層方向。同文化影響都難以取代。

龍湖有咁嘅成績，的確同吳亞軍息息相關，尤其睇到佢豪氣作風，唔難想像佢平時雷厲風行

嘅管理，先可以令龍湖贏絕同行。至於野村提到嘅「孖屐猜測」，好有可能同重慶出身嘅吳亞軍

有關，據傳佢同鄧小平個女鄧楠相熟，所以市場猜測佢係因為政治敏感而選擇呢個時候退場，亦

係令孖屐最擔心嘅地方。

吳亞軍隨後亦親自解話，提到自己身體真係唔好，過去幾年驗到糖尿病同甲狀腺功能減退，

對眼又做咗手術，最近又出現心悸，為咗身體同屋企著想，不退不退還需退！不過無論係咩原因

而退下火線，期望吳亞軍轉任顧問之後仍然可以發揮佢嘅影響力，令呢間碩果僅存嘅優質民營內

房可以繼續維持良好表現，請請！



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