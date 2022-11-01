《創富理財－龔俊樺》瑞信風波演變系統性風險機會微

《創富理財》上星期環球經濟不論是企業級或者是國家級都有重要新聞。在１０月２７日，

歐洲其中一間最大的投資銀行瑞士信貸（Ｃｒｅｄｉｔ Ｓｕｉｓｓｅ；下稱瑞信）公布第三季

業績，它近期的一舉一動備受市場關注。主要是在十月初瑞信遭爆瀕臨破產，除了股價自年初已

不斷下跌外，其信貸違約掉期利差（ＣＤＳ ｓｐｒｅａｄ）曾抽升至２９３基點的歷史新高，

而今年初僅為５０基點。以現時掉期利差基點換算，市場估計瑞信在５年內違約的機會達到

２３％。



＊瑞信推重大改革方案；歐洲銀行出現系統性「爆煲」機會微＊



瑞信公布第三季經調整性收入為約３８億瑞士法朗，按年下跌３０％。而季度虧損約

７０﹒３億瑞郎，是該行連續第四個季度錄得虧損。當然市場已預計瑞信季度虧損嚴重，所以聚

焦於其改革方案。該方案內容眾多，包括分拆業務、出售證券化部門及裁員等。但比較重要的是

集團計劃兩次增資籌集４０億瑞士法郎，包括供股和向沙烏地國家銀行出售股票，投後最高持股

比例達９﹒９％，餘下的２５億則向現有股東進行供股。儘管計劃對股票投資者十分不利，但是

此舉卻令瑞信的一級資本比率由１２﹒６％上升至１４％，這水平已貼近其他穩健的歐洲銀行。

我們認為集團違約機會輕微，所以瑞信的危機應該不會引發歐洲銀行的系統性風險

（Ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃ ｒｉｓｋ）以及歐洲在第四季的經濟黑天鵝。



＊美國第三季ＧＤＰ增長勝預期，但仍存在隱憂＊



在宏觀經濟方面，美國於上周四（２７日）公布了第三季經濟生產總值，年化增長率為

２﹒６％，高於市場預期的２﹒４％。在經歷連續兩季年化收縮後，暫時紓緩了市場對衰退的憂

慮。但我們拆分當中的細項就發現經濟其實已明顯放緩。第三季之所以能扭轉了前兩個季度的收

縮趨勢，是由於烏克蘭戰爭擾亂了歐洲的石油和天然氣供應，美國出口因而出口了更多的石油和

天然氣，所以貿易對第三季度ＧＤＰ反彈的貢獻度最大。但是，消費者和企業支出出現放緩跡象

，其中能反映社會消費的數字－實質國內最終銷售（Ｒｅａｌ Ｆｉｎａｌ Ｓａｌｅｓ ｔｏ

Ｐｒｉｖａｔｅ Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｐｕｒｃｈａｓｅｒｓ） 按季增長放緩至

０﹒０１９％，是在２０２２年起連續三季放慢。而９月份的扣除運輸的耐用品訂單，出乎意料

按月下跌０﹒５％，市場原本估計會由８月持平轉為上升０﹒２％。這些數字都反映了國民消費

力正被高通漲蠶食，並且餘下的消費力都轉向基本日用品上。



＊１１月環球股市或因政經風險而明顯震盪＊



最近愈來愈多官員暗示，希望能在近期放緩升息速度，以利率期貨估計，市場對１２月加息

５０點子或７５點子機率是接近持平，相信１１月議息會議記錄及主席鮑威爾的講話會為市場帶

來啟示。今年１１月有眾多大事會發生，除了美聯儲在１１月２日議息外，英倫銀行、澳洲儲備

銀行都會在１１月議息。在政治方面，美國即將舉行中期選舉及Ｇ２０峰會。這些事件的走勢仍

未明朗，是什麼方向相信都會為股票市場帶來明顯震盪，投資者需要為風險管理作準備，以應付

即將到來危與機。

《凱基亞洲研究部分析員 龔俊樺》



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