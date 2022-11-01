《投資原理－陳榮達》中國經濟仍穩健，長線聚焦科技創新板塊

《投資原理》中共第二十次全國代表大會於上月２３日正式落幕，作為每五年才召開一次的

重要會議，對中國未來發展走向提供關鍵信號，隨著國家主席習近平再次連任，也反映出國家政

策的連貫性。雖然從會議上難以從中找到經濟政策中的具體細節，但新任領導班子在經濟層面曾

有不少亮麗成績，投資者無須對內地經濟前景感到憂慮。此外，二十大期間，中央再次強調要加

快發展科技創新，表明相關行業將繼續獲得政策支持，長遠為投資者帶來增值機遇。



＊新領導層有力推動經濟展開復甦＊



隨著習近平取得第三個五年任期，鞏固了中國領導權力的穩定性和確保政策的連續性。這些

因素對於應對瞬息萬變的外部環境，並確保中國保持長期高質量增長而言至關重要。同時，習近

平在二十大中也明確指出，經濟發展是國家的首要任務，這亦解釋中國主要問題的方法，對商家

及投資者來說屬好事。

新一屆政治局常委正式亮相，有望接替李克強成為總理的李強，於主政上海的期間雖曾嚴厲

封城兩個月，並削弱外資的信心，但無可否認的是，李強就任上海市委書記期間，曾大力推動當

地經濟，例如Ｔｅｓｌａ於上海建立超級工廠，隨著該廠的年產能有所擴張，將大幅提升上海的

製造業競爭力。另外，李強在任內設立上海科創板，有助加快國內科企快速發展。至於接替劉鶴

成為發改委主任的何立峰，將掌管中國權力最大的經濟機構。何立峰具有經濟及金融的專業背景

，２００９年至２０１３年期間擔任天津市市委副書記，曾推動該市濱海新區的十大改革，並帶

動天津在該段期間的平均每年經濟錄得逾１５％的增幅。



＊國內研發支出上升利好科創板塊＊



除人事變動外，中共領導層於二十大期間提出「科技是第一生產力，創新是第一動力」、「

加快實施創新驅動發展戰略」等重大表述，這表明中國的科技創新仍將是中共關注的焦點。根據

世界銀行的數據，中國的研發支出佔國內生產總值的比重在過去２０年持續上升，由０﹒５％升

至２﹒４％，但仍落後於其他已發展國家，例如美國的３﹒５％及日本的３﹒３％。此上升趨勢

很可能會持續，中國經濟規模同時不斷增長，有望支持中國向創新驅動的現代化經濟轉型。

二十大後中國將更注重科技進步、均衡發展及綠色轉型，因此以下多個行業或將保持強勁增

長，為投資者帶來投資機遇，例如：資訊科技行業，包括物聯網（ＩｏＴ）、通信設備、工業軟

件及操作系統；先進製造，包括工業自動化以及民用和智能製造的高端製造設備；數字創意產業

，如擴增實境（ＡＲ）╱虛擬實境（ＶＲ）、數字內容製作、數字文化、製造業及服務業的創意

設計等；新能源，包括風能、太陽能及水力發電的供應鏈，以及電動車行業的供應鏈。

總括而言，雖然上述行業的未來發展得到政策支持，但鑑於市場出現前所未有的波動，地緣

政治緊張局勢不斷加劇，因此投資者應從中揀選實力雄厚，在不同的經濟周期下均能保持市場地

位的公司，以抵禦不同風險對市場的衝擊。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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