《容我世說－張翠容》從辛偉誠財富看印度貧富現象

《容我世說》隨著英國短命首相卓慧思的離去，迎來的是有印度血統的辛偉誠，他於１０月

２５日上台後，大家至今對這位史上最富有首相和其太太阿克沙塔（Ａｋｓｈａｔａ

Ｍｕｒｔｈｙ）的財富，仍津津樂道，後者是印度第二大科技公司印孚瑟斯（Ｉｎｆｏｓｙｓ）

聯合創辦人穆爾蒂的女兒，而穆爾蒂家族在印度富可敵國。事實上，印度社會貧富差距之大，可

以說是當今世上數一數二，其原因何在？



綜合各統計，印度１４億人口中，１８歲以下佔５億，其中約四成面對貧窮、缺乏教育、營

養不良；百分之一最富的人擁有印度全國財富的一半以上，百分之五最富的印度人擁有全國財富

接近七成，一成最富的人擁有全國財富的百分之七十六；還有，最富有的１００名印度人所擁有

的資產，便相當於印度ＧＤＰ四分之一，這真是很驚人呢。



當不少印度人每天只靠相等三數美元生活費過活，印度有好些巨富則是世界知名。除穆爾蒂

家族外，還包括穆凱什．安巴尼（Ｍｕｋｅｓｈ Ａｍｂａｎｉ） ，他個人身家超過２００億

美元，而他所持有的信實工業（Ｒｅｌｉａｎｃｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ） ，市值高達

４７０億美元，旗下擁有業務遍及全球的分公司。



此外，印度最大民營能源公司之一的塔塔集團（Ｔａｔａ） ，它在８０個國家開辦有一百

多家分公司。類似塔塔的重量級企業還有金達萊（Ｊｉｎｄａｌ）、韋丹塔（Ｖｅｄａｎｔａ）

、米塔爾（Ｍｉｔｔａｌ）、印孚瑟斯（Ｉｎｆｏｓｙｓ）、艾薩（Ｅｓｓａｒ） 等。



數年前我走在孟買市中心街頭，除了雄偉的英殖歷史建築到處可見之外，還有大企業的影子

，這裏是精英集中的經濟中心，寶萊塢夢工廠的基地，塔塔集團的總部。但我一踏出孟買火車站

，仍然難以逃避這個具氣勢城市背後的蒼凉。



從火車站往外沿大街小巷閒逛，破舊不堪的貧民窟，以及街童討飯的情景，一切都令我感心

碎的此刻，突然眼前出現極盡奢華的豪宅安蒂拉（Ａｎｔｉｌｌａ），在旁的記者朋友就是如此

刻意安排，讓我有這樣的觀感震撼效果。



當印度有一半人口缺乏室內廁所，上千萬露宿者無處容身，但在２０１１年「世界十大超級

豪宅」排行榜上，穆凱什．安巴尼在孟買中心的這座住宅安蒂拉，則奪了冠軍。



安蒂拉室內總面積近４０萬平方呎，相當於五個足球場，比法國凡爾賽宮更大；天台還有三

個直升機坪，大樓最底六層是車房，可容納１６０輛房車，還有一支６００人的家傭團隊，服務

他夫婦倆和三個孩子。



作為世界十大經濟體系之一的印度，它的神奇崛起可說是建基於一種令人目瞪口呆的不平等

之上。此外，印度讓人驚訝的是，印度政府發現不用增加投資在基礎設施上，便可以實現經濟增

長，因為印度公司發現了收購外國公司更容易賺錢，而印度企業就是這麼滾大。



令人最痛心的是，印度原本擁有廣闊的耕地，人口中農民數目便佔了百分之五十二，他們生

活在７０萬個村莊之中，過去２０年以來竟然共有２５萬至３０萬農民，因負債纍纍而自殺，這

由於在銀行私有化下，農民早失去從前國有銀行的低息貸款，唯有轉向私人銀行，但私行視農民

借貸為高風險而提高利息，令到印度大部分農民借貸困難重重，或背上高利貸債務，致使窮困潦

倒，望天打卦。



可是，印度政府根本沒有認真投資在農業上，現代農業無從說起，例如水利工程，目前全國

只有約四成農地有灌溉設施，其餘的都是依賴降雨量。不幸的是，近年全球暖化令農民苦不堪言

。



「這是多麼的諷刺，生產食物的人，自己偏偏要捱餓。一個捱餓的國家，永遠不可能成為超

級大國。」這是印度農業學者Ｄｅｖｉｎｄｅｒ Ｓｈａｒｍａ的慨嘆。



這種不平等並不僅是目前的狀況，生於１９世紀中末期的印度詩聖泰戈爾在他《文明的危機

》一文中，這樣說：「我面前印度民眾的極端貧困是那樣觸目驚心。對於身心不可缺少的食品、

衣服、飲用水和教育的嚴重匱乏，在世界上實行現代統治的任何國家，是不會出現的。」

《資深新聞工作者╱戰地記者張翠容》



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