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01/11/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶３１３點，報７﹒２０８１近十五年低

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２０８１，較
上個交易日跌３１３點子，為連續第三日走低，創２００８年１月２４日以來近十五年新低，上
個交易日報７﹒１７６８。
　　聯儲局即將於當地時間周三（本港時間周四凌晨）公布議息結果，在市場普遍預料本月仍會
大幅加息７５基點的前提下，美國媒體流傳加幅甚至可能大於預期。消息提振美元，美匯指數於
周一（３１日）紐約尾盤上漲０﹒７６％，至１１１﹒６０。但月線輕微下行０﹒１％。市場普
遍預期，聯儲局本周將把基準利率調升７５基點後，會在下月軟化鷹派立場，考慮將加息收窄至
５０個基點。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒２０８１　＋３１３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１３３４　－３６９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８５８８　－１６２﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９１８３　　＋３９﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２９８６　－５８５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６２７２　＋１２５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０７９　＋２３８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１１０３　　＋８１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２２４４　　－８３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒３１３３　＋１５８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５５５　　－１６﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒４８３８　　－１１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３９３　＋２００﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９６﹒５８００　　－２６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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