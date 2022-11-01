【聚焦人幣】人幣中間價續貶３１３點，報７﹒２０８１近十五年低

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２０８１，較
上個交易日跌３１３點子，為連續第三日走低，創２００８年１月２４日以來近十五年新低，上
個交易日報７﹒１７６８。
聯儲局即將於當地時間周三（本港時間周四凌晨）公布議息結果，在市場普遍預料本月仍會
大幅加息７５基點的前提下，美國媒體流傳加幅甚至可能大於預期。消息提振美元，美匯指數於
周一（３１日）紐約尾盤上漲０﹒７６％，至１１１﹒６０。但月線輕微下行０﹒１％。市場普
遍預期，聯儲局本周將把基準利率調升７５基點後，會在下月軟化鷹派立場，考慮將加息收窄至
５０個基點。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ７﹒２０８１ ＋３１３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１３３４ －３６９﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒８５８８ －１６２﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒９１８３ ＋３９﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２９８６ －５８５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６２７２ ＋１２５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２０７９ ＋２３８﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１１０３ ＋８１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２２４４ －８３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒３１３３ ＋１５８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５５ －１６﹒５０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒４８３８ －１１﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３９３ ＋２００﹒００
１人民幣╱韓元 １９６﹒５８００ －２６﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看