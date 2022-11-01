【聚焦人幣】人幣中間價續貶３１３點，報７﹒２０８１近十五年低

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２０８１，較

上個交易日跌３１３點子，為連續第三日走低，創２００８年１月２４日以來近十五年新低，上

個交易日報７﹒１７６８。

聯儲局即將於當地時間周三（本港時間周四凌晨）公布議息結果，在市場普遍預料本月仍會

大幅加息７５基點的前提下，美國媒體流傳加幅甚至可能大於預期。消息提振美元，美匯指數於

周一（３１日）紐約尾盤上漲０﹒７６％，至１１１﹒６０。但月線輕微下行０﹒１％。市場普

遍預期，聯儲局本周將把基準利率調升７５基點後，會在下月軟化鷹派立場，考慮將加息收窄至

５０個基點。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ７﹒２０８１ ＋３１３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１３３４ －３６９﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８５８８ －１６２﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９１８３ ＋３９﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２９８６ －５８５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６２７２ ＋１２５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２０７９ ＋２３８﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１１０３ ＋８１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２２４４ －８３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒３１３３ ＋１５８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５５５ －１６﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒４８３８ －１１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３９３ ＋２００﹒００

１人民幣╱韓元 １９６﹒５８００ －２６﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

