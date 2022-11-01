《鍾之日記》內地重開鏡中月，恒指曾飆近千點

《鍾之日記》１１月１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股雖然回落，但有大行指全球加息周期明年初可結束，美股業績期不少企業表現較預

期好，市場氣氛好轉，人民幣匯價今日反彈，１１月首個交易日，香江魚缸、滬深股市均開門紅

。

中午時份，對沖基金ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家、有「中國最精準策略師」之稱的洪灝在

Ｔｗｉｔｔｅｒ發文稱，「聽聞」「重開委員會（Ｒｅｏｐｅｎｉｎｇ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）

」已經成立，由中央政治局常委王滬寧領導。委員會正在審查來自美國╱香港╱新加坡的

ＣＯＶＩＤ數據，以評估各種重新開放的情景，目標是明年３月重新開放。不過，在北京，外交

部發言人趙立堅在下午的例行發布會上回應上述消息，表示不了解有關情況。

香江魚缸在港股股災月插２５３５點後，今日借勢急彈近千點，重上萬五點大關。恒指高開

１７２點，報１４８５９，為今早低位所在，隨即升幅擴大，升最多９４５點，高見１５６３２

，升穿１０天線（約１５５０９點），不過尾市升勢回順，升幅急速收窄，收市報１５４５５，

升７６８點或升５﹒２３％，主板成交１５３８﹒１２億元。國企指數報５２０９，升２７１點

或升５﹒４９％。恒生科技指數報３０７５，升２２２點或升７﹒８０％。

消費類股份造好，海底撈（０６８６２）一度急升一成半，收市升１３﹒０４％。潤啤

（００２９１）、金沙（０１９２８）、舜宇（０２３８２）、翰森（０３６９２）升幅亦一度

有一成以上。



＊滬綜指勁升２﹒６％，人幣即期自近１５年低反彈＊



人民幣兌一美元中間價今報７﹒２０８１，較上個交易日跌３１３點子，為連續第三日走低

，創２００８年１月２４日以來近十五年新低。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低

開２１６點子失守７﹒３２關，其後一度跌至７﹒３２８０創近１５年新低，午後市場風險情緒

好轉，同時受股市多個板塊上漲提振，助力人民幣倒升最多４００點。即期匯價全日收升２６６

點，報７﹒２７１９，止三連跌。

滬深股市在大金融股、白酒、光伏股拉升下，三大指數高開高收。滬綜指開盤漲０﹒２１％

，隨即收復二千九。銀行、保險股暴漲撐住大市，以全日最高位２９６９﹒２點收市，大漲

２﹒６２％。深市受科技股拉動，深成指暴升３﹒２４％，創業板指漲３﹒２％。

外資轉為流入，全日通過陸股通淨流入逾６１億元人民幣。成交達９７７５億元人民幣，較

上日大增１０﹒７％，是８月３１日以來最多。

疫情繼續影響製造業生產與需求，１０月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）連續第３

個月收縮，錄得４９﹒２，但較９月回升１﹒１個百分點，亦高於市場預期的４８﹒５。



＊大股東否認沽貨ＱＱ勁彈，ＡＭＪ獲捧＊



龍頭科技股今日狀態大勇，大多升超過一成，其中快手（０１０２４）飆逾１５％，美團

（０３６９０）大升１１﹒９％，嗶哩嗶哩（０９６２６）升１１﹒５％。騰訊（００７００）

亦漲１０﹒６％，報２２７﹒４元。

騰訊大股東、南非Ｎａｓｐｅｒｓ集團子公司Ｐｒｏｓｕｓ發表聲明，否認出售其持有的騰

訊全部股權予中信集團，並重申對騰訊的長期前景仍有信心。Ｐｒｏｓｕｓ表示，就媒體公司「

亞洲科技」（Ａｓｉａｎ Ｔｅｃｈ Ｐｒｅｓｓ）文章稱，中信集團正組團與Ｎａｓｐｅｒｓ

談判以收購其持有的全部騰訊股份一文，表明該文是純屬臆測，不符合事實。中信集團針對有關

中信組團收購騰訊股份的消息表示，傳聞不實，無相關計劃。

Ｐｒｏｓｕｓ現持有騰訊２８％的股份，按當前價格計算，價值逾７００億美元。

Ｐｒｏｓｕｓ表示，繼續實施其今年６月宣布的開放式股票回購計劃，公司正打算逐步減持股份

，為股票回購計劃提供資金。

Ｎａｓｐｅｒｓ和Ｐｒｏｓｕｓ董事會重申對騰訊的長期前景仍有信心，並繼續相信股票回購計

劃符合兩者及其各自股東的最佳利益。

另外，內地「雙１１」購物節昨晚（３１日）正式開鑼，兩大電商平台阿里巴巴

（０９９８８）旗下天貓及京東（０９６１８）銷售均報捷，其中天貓首小時１０２個品牌成交

破億，京東家電產品１分鐘成交破１０億。京東集團全日反彈８﹒４％，報１５７﹒３元。阿里

升７﹒６％，報６６﹒１元。



＊無法與債權人達成延遲還款方案，旭輝復牌後插２５％＊



內地房債危機進一步升級，被列為「示範民企」的旭輝（００８８４）最新公布，暫停支付

集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息，因無法與境外債務項下的所有債權人達成既可以

讓集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護公司最佳利益以顧全集團所有持份者利益的協議。旭

輝今日恢復股份、認股權證及衍生工具於聯交所買賣，而債務證券仍將繼續停牌。

旭輝今日恢復股份、認股權證及衍生工具於聯交所買賣，而債務證券仍將繼續停牌。旭輝復

牌後插２６％，報０﹒３９元，盤中曾低見０﹒３７５元的６年低。

多間內房先後出現債券違約。據報道，現時至明年底，負債累累的內房行業將至少有

２９２０億美元（約２２９２２億港元）的在岸和離岸債務到期，意味著繼今年創紀錄的違約浪

潮之後，兌付壓力可能愈來愈大。

內房股隨市反彈，龍湖（００９６０）升８﹒２％，萬科企業（０２２０２）升１％，雅居

樂（０３３８３）升５﹒４％。惠譽調低碧桂園（０２００７）長期外幣及本幣信貸評級由ＢＢ

＋連降兩級至ＢＢ－，評級展望為負面，以反映內房資本融資市場仍然低迷，碧桂園難以獲得融

資保證，將影響其財務靈活性。不過碧桂園升４％。

報道指，內房今年年內還有５３７億美元債務將要到期，明年第一季度將有７２３億美元到

期。根據彭博和研究公司用益信託匯編的數據，這涵蓋了在岸、離岸的債券和貸款以及國內信託

貸款。安本的亞洲固定收益主管Ｈｅｎｒｙ Ｌｏｈ指，參照２０２２年的情況，許多壓力來源

於第一季度會迎來債務到期洪峰，因此，２０２３年第一季度的償付壓力無疑將給已然充滿挑戰

的環境增加困難。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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