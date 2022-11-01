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即市新聞

01/11/2022 13:24

《股林淘金－林家亨》成王敗寇是根本，回看歷史知興衰

　　《股林淘金》剛剛好四個月前的６月３０日筆者在《經濟通》開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ財經直播節目回答當日的主持Ｋａｔｈｙ詢問汽車股的時候，便表示我對小鵬
（０９８６８）的新車Ｇ９及理想（０２０１５）的Ｌ９並不看好，以性價比而言，我只會看好
比亞迪（０１２１１）的騰勢Ｄ９。近兩三星期我在多個汽車網頁看到了在中國銷售的小鵬Ｇ９
掀起了退訂潮，銷售前景令人擔憂。再看一看昨天小鵬的股價，從６月３０日至昨天（３１日）
，剛剛是跌了８０％……，如果當天有人不信邪偏偏是追入了小鵬汽車，筆者又是那一句：不聽
老人言吃虧在眼前！
　
　　要分析行業，個股，評述哪家企業會跑出？哪一家企業會落後？最直接的方法便是用基本分
析再加上市場的前瞻資料。每一家車企推出新車款的時候永遠都是自吹自擂的，對於小鵬汽車大
老闆吹捧Ｇ９是市場上５０萬人民幣以下最好的ＳＵＶ，筆者只是一笑置之。
　
　　為甚麼筆者一笑置之呢？
　
　　首先必須要知道蔚、小、理，本身是不懂得如何製造汽車的，甚至不懂得汽車市場是怎樣形
成的。蔚來的代工是江淮汽車；理想汽車的代工是力帆汽車（力帆現時財務上遇上了困難），理
想引擎供應商之前是哈爾濱安東動力的３缸引擎，現在是新晨動力的４缸引擎；小鵬汽車以前是
海馬代工的，現在已經在廣東省肇慶市建立了自己的廠房，Ｐ７便是該廠房生產的；零跑汽車
（０９８６３）以前是由長江汽車代工的。以上四間代工工廠，在燃油汽車的世界技術水平上來
說，只屬於第３線至第四線的水平，落後於歐洲，日本大約２０年。這類代工工廠，連燃油汽車
都搞得不好的時候，竟然能搖身一變，可以突然製造出世界上首屈一指，５０萬元以下最好的新
能源ＳＵＶ汽車？究竟憑甚麼呢？技術從哪裏來呢？如果上述的代工工廠技術真是可以達到世界
第一，接近德國的平治汽車及日本的豐田汽車，他們又為甚麼會為他人作嫁衣裳，為你生產呢？
　
　　成王敗寇是每一個行業競爭後的必然定律，蔚小理和零跑算是幸運的，因為他們已經來到美
國及香港上市，籌集到一定的資金，慢慢去燒錢，等轉機。但是空有資金，沒有自己掌握的技術
，究竟燒錢可以燒到幾時呢？其他來不到香港上市的哪吒汽車，威馬汽車，虧損不斷累積，財務
危機越來越大，有可能成為繼拜騰（Ｂｙｔｏｎ）倒閉之後下一間有機會倒下的汽車巨企，看倌
們不妨靜待事態的發展，看看中國的新能源汽車業會否歷史重演，複製美國１９２１年燃油汽車
大革命之後，僅僅３０年的時間，由３００間車企變成剩得四間車企的歷史奇蹟。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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