《股林淘金－林家亨》成王敗寇是根本，回看歷史知興衰

《股林淘金》剛剛好四個月前的６月３０日筆者在《經濟通》開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ財經直播節目回答當日的主持Ｋａｔｈｙ詢問汽車股的時候，便表示我對小鵬

（０９８６８）的新車Ｇ９及理想（０２０１５）的Ｌ９並不看好，以性價比而言，我只會看好

比亞迪（０１２１１）的騰勢Ｄ９。近兩三星期我在多個汽車網頁看到了在中國銷售的小鵬Ｇ９

掀起了退訂潮，銷售前景令人擔憂。再看一看昨天小鵬的股價，從６月３０日至昨天（３１日）

，剛剛是跌了８０％……，如果當天有人不信邪偏偏是追入了小鵬汽車，筆者又是那一句：不聽

老人言吃虧在眼前！



要分析行業，個股，評述哪家企業會跑出？哪一家企業會落後？最直接的方法便是用基本分

析再加上市場的前瞻資料。每一家車企推出新車款的時候永遠都是自吹自擂的，對於小鵬汽車大

老闆吹捧Ｇ９是市場上５０萬人民幣以下最好的ＳＵＶ，筆者只是一笑置之。



為甚麼筆者一笑置之呢？



首先必須要知道蔚、小、理，本身是不懂得如何製造汽車的，甚至不懂得汽車市場是怎樣形

成的。蔚來的代工是江淮汽車；理想汽車的代工是力帆汽車（力帆現時財務上遇上了困難），理

想引擎供應商之前是哈爾濱安東動力的３缸引擎，現在是新晨動力的４缸引擎；小鵬汽車以前是

海馬代工的，現在已經在廣東省肇慶市建立了自己的廠房，Ｐ７便是該廠房生產的；零跑汽車

（０９８６３）以前是由長江汽車代工的。以上四間代工工廠，在燃油汽車的世界技術水平上來

說，只屬於第３線至第四線的水平，落後於歐洲，日本大約２０年。這類代工工廠，連燃油汽車

都搞得不好的時候，竟然能搖身一變，可以突然製造出世界上首屈一指，５０萬元以下最好的新

能源ＳＵＶ汽車？究竟憑甚麼呢？技術從哪裏來呢？如果上述的代工工廠技術真是可以達到世界

第一，接近德國的平治汽車及日本的豐田汽車，他們又為甚麼會為他人作嫁衣裳，為你生產呢？



成王敗寇是每一個行業競爭後的必然定律，蔚小理和零跑算是幸運的，因為他們已經來到美

國及香港上市，籌集到一定的資金，慢慢去燒錢，等轉機。但是空有資金，沒有自己掌握的技術

，究竟燒錢可以燒到幾時呢？其他來不到香港上市的哪吒汽車，威馬汽車，虧損不斷累積，財務

危機越來越大，有可能成為繼拜騰（Ｂｙｔｏｎ）倒閉之後下一間有機會倒下的汽車巨企，看倌

們不妨靜待事態的發展，看看中國的新能源汽車業會否歷史重演，複製美國１９２１年燃油汽車

大革命之後，僅僅３０年的時間，由３００間車企變成剩得四間車企的歷史奇蹟。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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