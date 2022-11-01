【聚焦人幣】人幣即期自近１５年低反彈，收升２６６點返７﹒２７

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開２１６點子失

守７﹒３２關，其後一度跌至７﹒３２８０創近１５年新低，午後市場風險情緒好轉，同時受股

市多個板塊上漲提振，助力人民幣倒升最多４００點。即期匯價全日收升２６６點，報

７﹒２７１９，止三連跌。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現飆４４３點子，報７﹒２９２９。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２０８１，較上個交易日跌３１３點子，

為連續第三日走低，創２００８年１月２４日以來近十五年新低，上個交易日報７﹒１７６８。



＊人行試圖在市場力量和政策信號之間取平衡＊



馬來亞銀行最新點評稱，儘管人民幣官方中間價處於２００８年初以來最低水平，但定價偏

向仍然相當強勁，人民銀行似乎試圖在市場力量和政策信號之間取得平衡。另外隨著市場預期美

國聯儲局會進行政策取向微調，美元更有可能出現雙向波動。

華僑永亨銀行經濟師姜?也認為，本周聯儲局議息會議鮑威爾對１２月及未來加幅度的表述

至為重要。考慮到１０月歐洲央行和加拿大央行鷹派立場均稍有軟化，若聯儲局同樣釋出鴿派基

調，美元走強步伐或中止。反之，若鮑威爾言論沒有提及數據有見頂的跡象，美元或保持堅挺。

（ｊｔ）

