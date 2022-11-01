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即市新聞

01/11/2022 16:54

【聚焦人幣】人幣即期自近１５年低反彈，收升２６６點返７﹒２７

　　《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開２１６點子失
守７﹒３２關，其後一度跌至７﹒３２８０創近１５年新低，午後市場風險情緒好轉，同時受股
市多個板塊上漲提振，助力人民幣倒升最多４００點。即期匯價全日收升２６６點，報
７﹒２７１９，止三連跌。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現飆４４３點子，報７﹒２９２９。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒２０８１，較上個交易日跌３１３點子，
為連續第三日走低，創２００８年１月２４日以來近十五年新低，上個交易日報７﹒１７６８。
　
＊人行試圖在市場力量和政策信號之間取平衡＊
　
　　馬來亞銀行最新點評稱，儘管人民幣官方中間價處於２００８年初以來最低水平，但定價偏
向仍然相當強勁，人民銀行似乎試圖在市場力量和政策信號之間取得平衡。另外隨著市場預期美
國聯儲局會進行政策取向微調，美元更有可能出現雙向波動。
　　華僑永亨銀行經濟師姜?也認為，本周聯儲局議息會議鮑威爾對１２月及未來加幅度的表述
至為重要。考慮到１０月歐洲央行和加拿大央行鷹派立場均稍有軟化，若聯儲局同樣釋出鴿派基
調，美元走強步伐或中止。反之，若鮑威爾言論沒有提及數據有見頂的跡象，美元或保持堅挺。
（ｊｔ）

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