《匯市縱橫－蕭啟洪》美聯儲愛玩「心理戰」

《匯市縱橫》時代進步，騙徒行騙方式亦與時並進，繼「猜猜我是誰」、「網上情緣」、「

刷單圈套」、「偽冒衛生署」等，都反映騙徒手法真是層出不窮。而受害人被騙的金額亦愈來愈

高，由數百元至上千萬元的個案也屢聽不鮮。根據警方數據顯示，今年首９個月，警方共接獲

１９４４４宗詐騙案件，比去年同期增４成，當中１６８７宗電話騙案，比去年急增１３０％，

涉款高達７﹒２１億元。而「網騙」的個案就最多，由於損失數十至幾萬元不等，有不少受害者

認為損失輕微而抱著「大事化小」的心態甚少報警求助，因此令到這一類騙案更加猖獗。



加上在疫情期間，人們少於外出活動，大多數人都會依賴外送平台解決三餐，以及會選擇「

網購」等新常態的消費模式，因此促使這些騙徒有機可乘，套路於人們對疫情的恐懼、「貪方便

」和「貪便宜」的心態而多次受騙。如果從不同大小的騙案中可見，大家會發覺其實騙徒都十分

懂得玩「心理戰」，還會利用人的善心、恐懼、無知等的人性弱點埋手，編造出不同的騙案劇情

，再配合心理技巧，令受害人墮入騙局而懵然不知。有時候，騙徒還會利用了不同心理戰術令受

害人信服，包括利用執法人員身份「建立權威」，讓受害人易於放下戒心，並於受害人最無助軟

弱時，偽裝關心受害人，從而增加信任度。相信你我過去也曾接過不少假冒官員的騙案電話，又

或者是冒充來自衛生署、速遞公司、保險和銀行等職員的偽冒電話，藉此套取個人資料以便進行

犯罪行為。



老實說，即使騙局橋段有多千變萬化，但「萬變不離其宗」，其手法都是千篇一律，正所謂

「換湯不換藥」，最終就是要騙去受害人的金錢為目標。所以，每當你要與別人進行金錢交易前

，應停一停，想一想！有言常道，做事要「三思而後行」，一思先讓自已冷靜下來思考一下，二

思嘗試去思索來電的真實性，三思就是要「ｓｅｅ」（看）清楚這些資訊是否有問題，才作最後

決定。如果你有懷疑或出現困惑時候，那當然，最穩妥的辦法就是主動尋求身邊可信任的人協助

，可避免被不法之徒有機可乘而令自己蒙受不必要的損失呢！所以大家一定要擦亮雙眼，時刻要

保持警惕，相信騙徒一日食髓知味，這些套路行騙技巧仍會重覆地在我們身邊發生！



也許你有所不知，美聯儲其實都是愛玩「心理戰」的高手。一直以來，美聯儲和其他央行正

試圖讓金融市場相信，它們將盡一切可能遏制通脹。為了給自己爭取時間，銀行在市場上玩弄心

理花招。雖然他們提高了利率，但並沒有抑制疫情爆發時開始的新貨幣供應，這是遏制通脹所需

的最低水平。由此可見，經過幾個多月來，環球通脹依然居高不下，亦較大家原先預期更具黏性

，不過一眾央行們從來都不談論通脹是如何形成，如何達到這個地步，只懂將罪名歸咎於俄烏戰

事和供應端失衡等引致。坦白說，雖然我不懷疑這些可能是其中導致通脹上升的誘因，因為戰爭

向來有推動通貨膨脹的影響，但最終原因也許是２００８年以來的過度貨幣擴張，以及其在疫情

期間再加速擴表的因果循環呢！如果這些央行真心想要遏制通貨膨脹，首先是必須削減在過去積

累起來的過度行為，而不是只是採取大幅度加息了事。第二，財政赤字必須迅速下降，不要過度

透支「先使未來錢」的手段。然而事實是，長時間的「先使未來錢」行為將會導致了依賴免費資

金資助的經濟積累，比如政府的救濟金和富人愈來愈富有的財富效應。一旦當全球化的紅利衰竭

，恐其泡沫最終也有破滅的一天。



本周迎來全球觸目的美聯儲議息會議。有鑑於早前有部份美聯儲官員釋放「鴿派」言論，引

發市場加大押注美聯儲在１１月會議後將放緩緊縮周期。自３月啟動加息以來，美聯儲已將其聯

邦基金利率提高了３００個基點，這是史上最快的加息步伐之一，其中包括罕見連續三次加息

７５個基點。美聯儲年內還有兩次議息會議，分別是在當地時間１１月２日和１２月１４日。對

於近日有些美聯儲「放鴿」言論，究竟是他們有意再施展「心理戰」以臨時安撫市場預期，為

１１月初中期選舉前為民主黨助選造勢，還是貨幣政策的拐點真的臨近了嗎？而筆者的猜想是前

者。儘管美聯儲可能會考慮暗示縮小１２月加息幅度，但也不代表美國加息周期快將完結，而未

來加息幅度仍會依靠數據是關鍵。然而，根據上周五美聯儲偏好的通脹指標之一個人消費支出

（ＰＣＥ）物價指數，９月數據再次加速成長，同時消費者支出保持彈性，反映物價壓力仍在且

需求強勁。若然扣除食品與能源價格後的９月核心ＰＣＥ物價指數則年升５﹒１％，雖略低於預

期的５﹒２％，但較前值４﹒９％進一步成長。讓我們看看美聯儲還想愚弄世界多久，在此次的

會議上又能使出怎樣的花招呢！



＊本周策略＊



英鎊：本周建議候高於１﹒１６２０水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒１４２０，止蝕

１﹒１７５０。



澳元：本周建議候低於０﹒６３２０買入澳元兌美元，目標０﹒６５２０，止蝕

０﹒６２００。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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