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01/11/2022 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》美國不斷限制出口高端科技至內地企業

　　《珠玉之論》美國早前收緊對華半導體的出口限制，包括限制內地取得用於發展超級電腦的
晶片，同時將３１家內地企業列入「未經核實清單」，限制對相關企業出口貨品。美國亦擴大引
用「外國直接產品規定」，其他國家使用美國技術製造的晶片，亦會受到新措施規範，顯示美國
正全面阻止製造商對華出口半導體。
　　而美國可能進一步研究限制內地獲取部分強大的新興計算技術，重點針對仍處於實驗階段的
量子計算及人工智能軟件領域，並可能制定有關對外投資審查機制的行政命令，嚴查流向特定中
國科技的資金，以及量子計算和人工智能控制。
　　美國明顯憂慮內地的科技發展加快，或會對其構成威脅，因此多番阻撓內地的科技發展。估
計今次的制裁行動或會拖慢內地的半導體發展進度，但相信內地將會繼續尋求解決辦法，以減輕
負面影響。
　　國際半導體產業協會發布《２０２５年２００毫米晶圓廠展望》報告，預期從２０２１年至
２０２５年，全球半導體製造商的２００毫米晶圓製造能力將會提升２０％，而２０２２年內地
將佔據全球２００毫米晶圓產能達兩成，到２０２５年，內地的２００毫米晶圓產能或會增長
６６％，領先全球。由此可見，近年內地半導體產業持續擴張，產能不斷提升，但內地仍需要進
口外國的高端晶片或設備，才可繼續發展更高端的產品。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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