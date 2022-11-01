《珠玉之論－陳鳳珠》美國不斷限制出口高端科技至內地企業

《珠玉之論》美國早前收緊對華半導體的出口限制，包括限制內地取得用於發展超級電腦的

晶片，同時將３１家內地企業列入「未經核實清單」，限制對相關企業出口貨品。美國亦擴大引

用「外國直接產品規定」，其他國家使用美國技術製造的晶片，亦會受到新措施規範，顯示美國

正全面阻止製造商對華出口半導體。

而美國可能進一步研究限制內地獲取部分強大的新興計算技術，重點針對仍處於實驗階段的

量子計算及人工智能軟件領域，並可能制定有關對外投資審查機制的行政命令，嚴查流向特定中

國科技的資金，以及量子計算和人工智能控制。

美國明顯憂慮內地的科技發展加快，或會對其構成威脅，因此多番阻撓內地的科技發展。估

計今次的制裁行動或會拖慢內地的半導體發展進度，但相信內地將會繼續尋求解決辦法，以減輕

負面影響。

國際半導體產業協會發布《２０２５年２００毫米晶圓廠展望》報告，預期從２０２１年至

２０２５年，全球半導體製造商的２００毫米晶圓製造能力將會提升２０％，而２０２２年內地

將佔據全球２００毫米晶圓產能達兩成，到２０２５年，內地的２００毫米晶圓產能或會增長

６６％，領先全球。由此可見，近年內地半導體產業持續擴張，產能不斷提升，但內地仍需要進

口外國的高端晶片或設備，才可繼續發展更高端的產品。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



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