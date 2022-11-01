《股壇解碼－戴名》美通脹猛於虎，龍湖集團（９６０）斯人獨憔悴

《股壇解碼》上周公布的多項數據都優於市場預期，只有消費者信心指數低於預期，其他如

新屋銷售、初次申領、物價指數和ＧＤＰ都優於預期，相信聯儲局這次加息０﹒７５％是意料之

內，假如超預期的加息１％的話，相信對市場的衝擊會更明顯，投資者要注意的是新屋銷售雖然

比前期低，但在加息周期的負面影響下仍然優於預期，相信美國要大幅加息才能讓經濟降溫，保

守估計息口在６﹒５％附近才會見頂。美匯指數隨著加息帶動將短期內上試１１６的高位。



＊靜觀其變＊



英國新任首相辛偉誠宣布將中期財政計劃延至本月（１１月）１７日，理由是官方正制定一

項經濟計劃來彌補英國的財政缺口，當中有可能會導致超過４００億英鎊加稅和削減政府開支計

劃，但細心的投資者應該會察覺到辛偉誠應該在之前與卓慧思競爭黨魁時就已經有了全盤計劃初

稿，現在只需要作出適當修改就好，但為何要推遲到本月中才公布新財政計劃，當中原因相信只

有兩個，一是英倫銀行的加息影響，二是美國本月初的加息幅度，這亦證明了出身金融的辛偉誠

在經濟智慧上比前任高了很多，英國的經濟先不能過分看淡。



＊疲弱不堪＊



中國市場調查機構ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ公布第三季中國智能手機銷售量創自

２０１５年來最差的第三季度銷售，數據顯示市場對電子消費品的需求正在減弱，投資者解讀為

消費者的可支配支出下降而導至購買力轉弱，加上１０月份ＰＭＩ為４９﹒２，環比上月下降

０﹒９，當月綜合ＰＭＩ為４９，比上月下降１﹒９並且跌穿盛衰分界線，數據表現差於市場預

期，數據表明中國企業的生產經營活動總體有放緩跡象，由於１０月１１月被視為製造業的高峰

季節，數據不理想令投資者對中國明年上本年的經濟表現並不樂觀。



＊雪上加霜＊



恒指上周跌穿１５０００點後即作出反彈，但恒指周一（３１日）走勢先高後低，恒指期權

（１１月）購沽比例回落至３１：６９的水平，後市明顯走勢遍軟，至於牛證街貨比例

４１：５９，散戶明顯入市博反彈，而且重倉位在１４５００點附近，牛證街貨愈殺愈有，大市

在加息和經濟收縮的雙重打擊下將繼續尋底，內地房企面臨新一輪債務違約潮，本港房地產銷售

欠佳加上銀主盤湧現，寫字樓空置率攀升都對大市不利，投資者現階段可逢反彈高沽。



＊股票簡評＊



龍湖集團（００９６０）主要從事中國地區的物業開發、投資和管理業務，集團的住宅物業

發展項目涵蓋多個中高端類形，包括高層公寓、聯排住宅、花園洋房和豪華獨立住宅，龍湖集團

同時亦建造各種中至大型購物商場和其他商用物業，最近公布的財報雖不算吸引但也算表現中上

，可惜的是集團舵手吳亞軍女士在上周末提出辭職，作為最後一個中國第一代白手興家的地產商

，坊間較為人知的是吳亞軍女士和前夫離婚的新聞，但她的崛起一直都是個謎，第一桶金從何而

來亦眾說紛揉，但可以肯定的是從深圳發家，她的辭任不禁令人想起ＳＯＨＯ中國

（００４１０）的潘石屹也在中秋節前辭去了董事會主席，如今市場傳聞後台過硬的兩大民企地

產商創始人都相繼離任，加上龍湖集團的拿地成本和融資成本實實在在的低於其他民營房企，市

場揣測是否有重大事故發生，這些都讓投資者對集團卻步，另一方面集團的現金不到９００億，

債務總和超過２１００億，財務上已經岌岌可危，另外疫情防控影響項目施工和斷貸對集團的影

響還沒浮現，集諸多不利因素於一身的龍湖集團暫時不宜買入，合理買入價在６﹒５元附近。

《資深市場人士 戴名》



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