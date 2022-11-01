《經濟通通訊社１日專訊》廣州農商銀行（０１５５１）公布，截至９月３０日止９個月淨
利潤約３０﹒６８億元（人民幣．下同），比去年同期增加約１６﹒３４％。
該行指，於９月底，資產總值約１﹒２４萬億元，負債總額約１﹒１６萬億元，資本充足比
率１２﹒６１％，核心一級資本充足率９﹒２５％，一級資本充足率１０﹒５４％，滿足監管要
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01/11/2022 07:53
《國企紅籌》廣州農商銀行（０１５５１）首三季純利升逾１６％
《經濟通通訊社１日專訊》廣州農商銀行（０１５５１）公布，截至９月３０日止９個月淨
利潤約３０﹒６８億元（人民幣．下同），比去年同期增加約１６﹒３４％。
該行指，於９月底，資產總值約１﹒２４萬億元，負債總額約１﹒１６萬億元，資本充足比
率１２﹒６１％，核心一級資本充足率９﹒２５％，一級資本充足率１０﹒５４％，滿足監管要
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