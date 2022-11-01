《國企紅籌》廣州農商銀行（０１５５１）首三季純利升逾１６％

《經濟通通訊社１日專訊》廣州農商銀行（０１５５１）公布，截至９月３０日止９個月淨

利潤約３０﹒６８億元（人民幣．下同），比去年同期增加約１６﹒３４％。

該行指，於９月底，資產總值約１﹒２４萬億元，負債總額約１﹒１６萬億元，資本充足比

率１２﹒６１％，核心一級資本充足率９﹒２５％，一級資本充足率１０﹒５４％，滿足監管要

求。（ｗｈ）



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