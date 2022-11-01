《國企紅籌》保利文化（３６３６）首三季虧損擴至２﹒３億人幣

《經濟通通訊社１日專訊》保利文化（０３６３６）公布，截至９月３０日止首三季虧損約
２﹒３３億元（人民幣．下同），比去年同期虧損２６５１萬元有所擴大。
該集團指，營業收入約１６億元，跌２３％，營業虧損２﹒４８億元，比去年同期虧損
４７９萬元有所擴大。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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