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即市新聞

01/11/2022 19:23

《日入而息》金融投資峰會如期舉行，港交所取消交易系統使用費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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李家超稱環球經濟疲弱，已投入６億元振興本地遊；金融投資峰會缺席嘉賓只屬少數，相信影響
不大；李家超料香港金融科技周逾萬人出席，上月入境數字按月升１﹒６倍　　　　　　　　　
金管局表示八號風球下，周三金融領袖投資峰會將如期四季酒店舉行；易綱等內地官員以預錄方
式參與金融峰會；金管局國際金融領袖投資峰會正式開幕；陳茂波料今日下午抵港，李家超稱會
在機場做核酸檢測；資本集團ＣＥＯ因身體不適未能出席國際金融領袖投資峰會　　　　　　　
港交所（００３８８）取消每宗交易０﹒５元系統使用費，調整從價收費　　　　　　　　　　
本港９月零售銷貨值微升０﹒２％，遜市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天文台表示明早６時前維持三號，考慮明日日間改發八號　　　　　　　　　　　　　　　　　
內房債惡化，綠地擬對旗下９隻美元債展期，旭輝停付　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收７６８點報１５４５５，科指高收２２２點報３０７５
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　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　１１月開門紅，滬指收漲升２﹒６％，人幣反彈外資入　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美匯指數升至１１１中位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報０﹒９９２４╱２８，日圓最新報１４７﹒１９╱２０　
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　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　榮智控股（０６０８０）料中期純利按年升４﹒９倍至７７０萬元
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　恒地（０００１２）必嘉坊．迎匯料本周內開價　　　　　　　　　
　　中銀（０２３８８）首三季ＡＩ等線上渠道促成高端交易額較傳統電
　　子渠道高五成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報騰訊會議部分功能以會員形式收費，基礎功能不受影響；騰訊大
　　股東Ｐｒｏｓｕｓ表示有關中信組團收購騰訊消息不實　　　　　　
　　蔚來（０９８６６）１０月交付量按年增１﹒７倍至逾１萬輛　　　
　　天彩控股（０３８８２）盧勇斌辭任首席財務官，徐靜接任　　　　
　　太平地氈（００１４６）披露附屬購買若干結構性存款產品　　　　
　　陽光油砂（０２０１２）委任孫建平為首席執行官　　　　　　　　
　　港交所（００３８８）取消每宗交易０﹒５元系統使用費，調整從價
　　收費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　康希諾生物（０６１８５）購買２億元人民幣結構性存款　　　　　
　　四川成渝（００１０７）債券發行申請獲中證監批准　　　　　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）藥監局批准肺癌新適應症藥品上市註冊申請
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　綠城中國（０３９００）據股份激勵計劃購入５４２﹒５萬股　　　
　　內房債惡化，綠地擬對旗下９隻美元債展期，旭輝停付　　　　　　
　　「１９恒大０１」擬再展期半年付息，累延後兩年支付　　　　　　
　　上坤地產（０６９００）票據出現交叉違約，明起停牌　　　　　　
　　理想汽車（０２０１５）１０月交付量按年增３１％至逾１萬輛　　
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　內地目標２０２６年虛擬現實產業規模超３５００億元　　　　　　
　　河南三家鋁廠計劃減產１５％，影響年化產能１１萬噸　　　　　　
　　今屆進博會２８４家世界五百強企業參展，超過上屆　　　　　　　
　　市監總局表示實體店網上店不矛盾，不限制任何經營模式；中國籍港
　　澳永久居民可申請登記個體工商戶　　　　　　　　　　　　　　　
　　廣州南沙表示鼓勵類產業稅率由最高２５％降至１５％　　　　　　
　　第五屆進博會周六上海開幕，參展國家數量超過上屆　　　　　　　
　　中國１０月財新製造業ＰＭＩ回升至４９﹒２，優預期　　　　　　
　　央企專業化整合提速，１１組央企項目集中簽約　　　　　　　　　
　　人行１５０億逆回購利率持平，淨回籠２１５０億　　　　　　　　
　　土地市場低迷，首十月全國百城賣地金額同比降逾三成　　　　　　
　　蘇州第四批集中供地１８宗地塊全部底價成交　　　　　　　　　　
　　克而瑞表示中國百強房企１０月銷售額同比跌２８﹒４％　　　　　
　　東方資產子公司擬處置寧波金融資產管理３４％股權　　　　　　　
　　進出口銀行設２０００億額度，支持從ＲＣＥＰ成員國進口　　　　
　　稀土資源提速整合，中國稀土與廣晟集團實現戰略合作　　　　　　
　　發改委表示豬價現回落惟仍過度上漲，將投新批豬肉儲備　　　　　
　　深圳銀監局表示截至９月末轄內銀行業資產同比增逾９％　　　　　
　　財政部表示加快事業單位國有資產盤活利用，推資產共享　　　　　
　　澳洲擬夥美國破中國稀土壟斷，中方表示願承擔供應責任　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒７％，報１３０３７點
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　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　美國財政部為俄羅斯石油限價計劃定出豁免時間
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　南韓首爾人踩人慘劇死者增至１５６人　　　　　　　
　　巴西現總統博索納羅敗選後保持沉默，支持者全國示威
　　特朗普要求最高法院阻止國稅局披露他的報稅表　　　
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　傳拜登考慮對獲取創紀錄利潤的能源企業加徵暴利稅　
　　摩通策略師料聯儲局貨幣政策明年底逆轉　　　　　　
　　日本政府７年來首度推行全國冬季節電　　　　　　　
　　澳洲儲備銀行加息０﹒２５厘至２﹒８５厘，符合預期
　　瑞信董事長有信心下周達出售證券化產品交易業務協議
　　穆迪將推持信貸評級下調兩級至Ｂ１　　　　　　　　
　　美國天氣預料變得更寒冷，天然氣價格飆升　　　　　
　　美國小企業租金拖欠率顯著上升　　　　　　　　　　
　　美國的航空客運量高於２０１９年疫情前水平　　　　
　　美國銀行下令交易員每月只可在家工作兩天　　　　　
　　英國首相表示國民將不可避免要繳交更多稅　　　　　
　　蘋果網上商店及資訊系統兩名負責人即將離職　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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李家超稱環球經濟疲弱，已投入６億元振興本地遊；金融投資峰會缺席嘉賓只屬少數，相信影響
不大；李家超料香港金融科技周逾萬人出席，上月入境數字按月升１﹒６倍　　　　　　　　　
法官裁定《立場新聞》涉案１７篇文章全部均可呈堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁振英稱公務員守則刪「政治中立」將為反對者添彈藥　　　　　　　　　　　　　　　　　　
民主派初選案，戴耀廷等２９名被告表明會認罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示八號風球下，周三金融領袖投資峰會將如期四季酒店舉行；易綱等內地官員以預錄方
式參與金融峰會；金管局國際金融領袖投資峰會正式開幕　　　　　　　　　　　　　　　　　
馮國經續任公務員培訓諮詢委員會主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港９月零售銷貨值微升０﹒２％，遜市場預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府新委任４名西九管理局董事局成員，陳智思任副主席　　　　　　　　　　　　　　　　　
房署公屋申請戶津貼計劃，揭發２６宗虛假陳述已轉介警方跟進　　　　　　　　　　　　　　
凌霄志稱政府研強制醫護服務公院年期令業界譁然　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用逾３５億元，結束連續兩日淨流出；滬股通額度全日用近４２億元，陸股通流
入近６２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經絡表示１０月樓花按揭按月急增近８５％，創７個月高　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｉｎｓｔａｇｒａｍ大量帳戶被封鎖，公司稱已修復問題　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原按揭表示１０月現樓按揭登記減２﹒１％，樓花按揭激增８９％　　　　　　　　　　　　
國際七人欖球賽與Ｕｂｅｒ　Ｔａｘｉ合作，提供網約的士服務　　　　　　　　　　　　　　
康文署擬明年中就預訂康體設施加入抽籤方式，今日起進行問卷調查　　　　　　　　　　　　
李澤楷稱香港國際金融中心優勢未變，疫下保險業務繼續增長　　　　　　　　　　　　　　　
楊德強稱「０＋３」無助吸引旅客觀賽，香港有實力爭辦大型賽事　　　　　　　　　　　　　
渣馬明年２﹒１２開跑名額２﹒５萬，本月１５日公眾抽籤報名　　　　　　　　　　　　　　
澳門１０月博彩收入跌１０﹒７％，首１０個月挫逾５０％　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門氣象局表示明天下午至晚間改發八號風球的機會中等　　　　　　　　　　　　　　　　　
花旗Ｃｉｔｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｗｅａｌｔｈ於尖沙咀開幕　　　　　　　　　　　　　　　　
天文台表示明早６時前維持三號，考慮明日日間改發八號　　　　　　　　　　　　　　　　　
戶戶送調查指６２％人偏好採用環保外賣包裝的餐廳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
貸款申請人承認欺詐永亨財務按揭貸款３５０萬元，明年２月再訊　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《金融科技周》　
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　　丘應樺稱香港金融科技發展充滿優勢　　　　　　　　　　
　　保監局表示明年首季ＡＰＩ框架諮詢，建風險評估框架　　
　　投資推廣署夥螞蟻集團培訓本港科技人才　　　　　　　　
　　歐冠昇稱特專科技公司來港上市有助接觸國際資本　　　　
　　螞蟻集團井賢棟稱區塊鏈等能成為香港新增長機會　　　　
　　資本集團ＣＥＯ因身體不適未能出席國際金融領袖投資峰會
　　金管局表示國際金融峰會周三舉行，今日公布最新名單　　
　　中銀香港表示金融數碼化及ＥＳＧ發展在大灣區具潛力　　
　　天星銀行支持數碼港元發展，引領智能支付新領域　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增４４１８宗確診，再多１３名患者離世　　　　
　　上海迪士尼年內第二次因疫情停擺，閉園至少１４日　　
　　丹東現１０管混管檢測異常，全市靜默三日航班全取消　
　　崔俊明稱新冠預防藥供應增加，料可擴大使用範圍　　　
　　市傳內地設專門機構研疫後重開，外交部表示不了解情況
　　李家超稱修例堵塞取消免針紙漏洞確保執法有法律基礎　
　　田總與政府商討增加馬拉松名額，截止報名前有決定　　
　　疫情升溫全國昨增確診２７１９宗，廣東７００宗最多　
　　鄭州解除原有管控區域，改善富士康園區生活工作條件　
　　陳茂波料今日下午抵港，李家超稱會在機場做核酸檢測　
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