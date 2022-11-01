《日入而息》金融投資峰會如期舉行，港交所取消交易系統使用費

《今天重點》

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李家超稱環球經濟疲弱，已投入６億元振興本地遊；金融投資峰會缺席嘉賓只屬少數，相信影響

不大；李家超料香港金融科技周逾萬人出席，上月入境數字按月升１﹒６倍

金管局表示八號風球下，周三金融領袖投資峰會將如期四季酒店舉行；易綱等內地官員以預錄方

式參與金融峰會；金管局國際金融領袖投資峰會正式開幕；陳茂波料今日下午抵港，李家超稱會

在機場做核酸檢測；資本集團ＣＥＯ因身體不適未能出席國際金融領袖投資峰會

港交所（００３８８）取消每宗交易０﹒５元系統使用費，調整從價收費

本港９月零售銷貨值微升０﹒２％，遜市場預期

天文台表示明早６時前維持三號，考慮明日日間改發八號

內房債惡化，綠地擬對旗下９隻美元債展期，旭輝停付

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《即日市況》

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恒指全日高收７６８點報１５４５５，科指高收２２２點報３０７５

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《深滬股市》

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１１月開門紅，滬指收漲升２﹒６％，人幣反彈外資入

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《美元匯價》

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美匯指數升至１１１中位

歐元最新報０﹒９９２４╱２８，日圓最新報１４７﹒１９╱２０

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《公司業績》

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榮智控股（０６０８０）料中期純利按年升４﹒９倍至７７０萬元

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《公司資訊》

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恒地（０００１２）必嘉坊．迎匯料本周內開價

中銀（０２３８８）首三季ＡＩ等線上渠道促成高端交易額較傳統電

子渠道高五成

據報騰訊會議部分功能以會員形式收費，基礎功能不受影響；騰訊大

股東Ｐｒｏｓｕｓ表示有關中信組團收購騰訊消息不實

蔚來（０９８６６）１０月交付量按年增１﹒７倍至逾１萬輛

天彩控股（０３８８２）盧勇斌辭任首席財務官，徐靜接任

太平地氈（００１４６）披露附屬購買若干結構性存款產品

陽光油砂（０２０１２）委任孫建平為首席執行官

港交所（００３８８）取消每宗交易０﹒５元系統使用費，調整從價

收費

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《國企紅籌》

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康希諾生物（０６１８５）購買２億元人民幣結構性存款

四川成渝（００１０７）債券發行申請獲中證監批准

復宏漢霖（０２６９６）藥監局批准肺癌新適應症藥品上市註冊申請

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《神州民企》

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綠城中國（０３９００）據股份激勵計劃購入５４２﹒５萬股

內房債惡化，綠地擬對旗下９隻美元債展期，旭輝停付

「１９恒大０１」擬再展期半年付息，累延後兩年支付

上坤地產（０６９００）票據出現交叉違約，明起停牌

理想汽車（０２０１５）１０月交付量按年增３１％至逾１萬輛

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《中國要聞》

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內地目標２０２６年虛擬現實產業規模超３５００億元

河南三家鋁廠計劃減產１５％，影響年化產能１１萬噸

今屆進博會２８４家世界五百強企業參展，超過上屆

市監總局表示實體店網上店不矛盾，不限制任何經營模式；中國籍港

澳永久居民可申請登記個體工商戶

廣州南沙表示鼓勵類產業稅率由最高２５％降至１５％

第五屆進博會周六上海開幕，參展國家數量超過上屆

中國１０月財新製造業ＰＭＩ回升至４９﹒２，優預期

央企專業化整合提速，１１組央企項目集中簽約

人行１５０億逆回購利率持平，淨回籠２１５０億

土地市場低迷，首十月全國百城賣地金額同比降逾三成

蘇州第四批集中供地１８宗地塊全部底價成交

克而瑞表示中國百強房企１０月銷售額同比跌２８﹒４％

東方資產子公司擬處置寧波金融資產管理３４％股權

進出口銀行設２０００億額度，支持從ＲＣＥＰ成員國進口

稀土資源提速整合，中國稀土與廣晟集團實現戰略合作

發改委表示豬價現回落惟仍過度上漲，將投新批豬肉儲備

深圳銀監局表示截至９月末轄內銀行業資產同比增逾９％

財政部表示加快事業單位國有資產盤活利用，推資產共享

澳洲擬夥美國破中國稀土壟斷，中方表示願承擔供應責任

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，報１３０３７點

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《俄烏開戰》

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美國財政部為俄羅斯石油限價計劃定出豁免時間

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《國際要聞》

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南韓首爾人踩人慘劇死者增至１５６人

巴西現總統博索納羅敗選後保持沉默，支持者全國示威

特朗普要求最高法院阻止國稅局披露他的報稅表

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《外圍經濟》

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傳拜登考慮對獲取創紀錄利潤的能源企業加徵暴利稅

摩通策略師料聯儲局貨幣政策明年底逆轉

日本政府７年來首度推行全國冬季節電

澳洲儲備銀行加息０﹒２５厘至２﹒８５厘，符合預期

瑞信董事長有信心下周達出售證券化產品交易業務協議

穆迪將推持信貸評級下調兩級至Ｂ１

美國天氣預料變得更寒冷，天然氣價格飆升

美國小企業租金拖欠率顯著上升

美國的航空客運量高於２０１９年疫情前水平

美國銀行下令交易員每月只可在家工作兩天

英國首相表示國民將不可避免要繳交更多稅

蘋果網上商店及資訊系統兩名負責人即將離職

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《其他消息》

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李家超稱環球經濟疲弱，已投入６億元振興本地遊；金融投資峰會缺席嘉賓只屬少數，相信影響

不大；李家超料香港金融科技周逾萬人出席，上月入境數字按月升１﹒６倍

法官裁定《立場新聞》涉案１７篇文章全部均可呈堂

梁振英稱公務員守則刪「政治中立」將為反對者添彈藥

民主派初選案，戴耀廷等２９名被告表明會認罪

金管局表示八號風球下，周三金融領袖投資峰會將如期四季酒店舉行；易綱等內地官員以預錄方

式參與金融峰會；金管局國際金融領袖投資峰會正式開幕

馮國經續任公務員培訓諮詢委員會主席

本港９月零售銷貨值微升０﹒２％，遜市場預期

政府新委任４名西九管理局董事局成員，陳智思任副主席

房署公屋申請戶津貼計劃，揭發２６宗虛假陳述已轉介警方跟進

凌霄志稱政府研強制醫護服務公院年期令業界譁然

深股通額度全日用逾３５億元，結束連續兩日淨流出；滬股通額度全日用近４２億元，陸股通流

入近６２億元

經絡表示１０月樓花按揭按月急增近８５％，創７個月高

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ大量帳戶被封鎖，公司稱已修復問題

中原按揭表示１０月現樓按揭登記減２﹒１％，樓花按揭激增８９％

國際七人欖球賽與Ｕｂｅｒ Ｔａｘｉ合作，提供網約的士服務

康文署擬明年中就預訂康體設施加入抽籤方式，今日起進行問卷調查

李澤楷稱香港國際金融中心優勢未變，疫下保險業務繼續增長

楊德強稱「０＋３」無助吸引旅客觀賽，香港有實力爭辦大型賽事

渣馬明年２﹒１２開跑名額２﹒５萬，本月１５日公眾抽籤報名

澳門１０月博彩收入跌１０﹒７％，首１０個月挫逾５０％

澳門氣象局表示明天下午至晚間改發八號風球的機會中等

花旗Ｃｉｔｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｗｅａｌｔｈ於尖沙咀開幕

天文台表示明早６時前維持三號，考慮明日日間改發八號

戶戶送調查指６２％人偏好採用環保外賣包裝的餐廳

貸款申請人承認欺詐永亨財務按揭貸款３５０萬元，明年２月再訊

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《金融科技周》

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丘應樺稱香港金融科技發展充滿優勢

保監局表示明年首季ＡＰＩ框架諮詢，建風險評估框架

投資推廣署夥螞蟻集團培訓本港科技人才

歐冠昇稱特專科技公司來港上市有助接觸國際資本

螞蟻集團井賢棟稱區塊鏈等能成為香港新增長機會

資本集團ＣＥＯ因身體不適未能出席國際金融領袖投資峰會

金管局表示國際金融峰會周三舉行，今日公布最新名單

中銀香港表示金融數碼化及ＥＳＧ發展在大灣區具潛力

天星銀行支持數碼港元發展，引領智能支付新領域

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《新冠肺炎》

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本港新增４４１８宗確診，再多１３名患者離世

上海迪士尼年內第二次因疫情停擺，閉園至少１４日

丹東現１０管混管檢測異常，全市靜默三日航班全取消

崔俊明稱新冠預防藥供應增加，料可擴大使用範圍

市傳內地設專門機構研疫後重開，外交部表示不了解情況

李家超稱修例堵塞取消免針紙漏洞確保執法有法律基礎

田總與政府商討增加馬拉松名額，截止報名前有決定

疫情升溫全國昨增確診２７１９宗，廣東７００宗最多

鄭州解除原有管控區域，改善富士康園區生活工作條件

陳茂波料今日下午抵港，李家超稱會在機場做核酸檢測

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