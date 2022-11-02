《運籌帷幄－梁業豪》先見早晨之星，再有曙光初現╱破腳穿頭？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於向淡和顯著向淡。上周末前，筆者見港股於低位開始有較大的支持，部署偷步

造好。本周一（３１日）開市前，筆者告知大家伺機額外動用１２﹒５％資金中長線增持現貨的

計劃，行動於該日收市後開始。結果，昨天（１日）大市的表現沒有令我們失望，好友大戶甫開

市便大舉反攻。恒指陰陽燭日線圖上呈現「早晨之星」利好轉向形態，本周一低位１４５９７已

成為了不容有失的短期重要支持位。

若指數成功上企上周五（２８日）高位１５８３３，或ＭＡＣＤ發出「熊牛」買入訊號，短

期回升的勢頭將會變得明顯。另一方面，陰陽燭周線圖上，本周開市位１４８３１低於上周收市

位１４８６３；若指數於本周末維持強勢，最後錄得的將很可能會是「曙光初現」或「破腳穿頭

」利好轉向形態，對中期後市非常有利，可預期會出現顯著的回升幅度。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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