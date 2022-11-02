《缸邊隨筆－石鏡泉》勁過ＱＥ的ＭＭＴ

《缸邊隨筆》今時美國「債務貨幣化」，是央行直接印鈔買國債，壓低市場利率，令到貨幣

總量增加，造成通脹。長期通脹配合債務貨幣化，造成低利率，就可讓實際利率變成負數，給儲

蓄存戶及國際投資者加了無形的稅，讓政府逐漸脫債。經濟學家稱之為金融抑制

（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｒｅｐｒｅｓｓｉｏｎ）。過去，政府的確可透過這方法降低國債。



現代貨幣理論（ＭＭＴ）中，並沒有國債。ＭＭＴ認為，政治所有花的錢都是１００％印出

來的，只要預算好花多少，便印多少，根本就毋須發行國債。ＭＭＴ認為，今時國債大部分都是

歷史遺留下來的，它只是貨幣發行和銷毁的記帳方式，以及政府調節利率的工具而已。



如要買債，ＭＭＴ指他們的模式是印錢買回全部政府債券，利率是零。因為政府毋須為自己

公民或債券投資者買債，也從來都不應該用「先收稅，後支出」的模式。如果入不敷支才去借。

央行買債、收稅，都是銷毁貨幣，剩餘債務便變成赤字。



ＭＭＴ的理論似乎更接近現實。今時美國決定預算，發行國債、花錢，然後在公開市場買回

國債。因為法律規定，不准央行直接從政府處買債，所以央行只能夠在市場買回部分國債，這樣

做其實是創造貨幣。現時美聯儲持有６萬多億美元國債，美政府負債近３１萬億美元，約２０％

。換句話說，政府每花１００美元，就有２０美元是印出來的。



＊認為財赤負債捨本逐末＊



ＭＭＴ手段是印鈔及加稅，通過花錢刺激經濟，創造福利社會：消滅貧窮，全面就業，收窄

貧富差距。ＭＭＴ支持者認為，財赤和負債數字的關注是捨本逐末。政府的財政預算及經濟體系

可比喻為兩個「水桶」。平衡預算就是政府花多少，稅收就多少。如果政府花９０元，稅收是

１００元，那就有盈餘，這是國（財政預算）富民（經濟體系）窮。如果政府花１００元，稅收

只有９０元，就有１０元赤字，但經濟體系卻「盈餘」１０元。



ＭＭＴ認為，錢應放在經濟體系，所以不必理會赤字、國債。ＭＭＴ指當代社會的問題非因

印錢太多或太少，而是需要令經濟體系發揮生產總值最大化。如有人失業，並不是生產總值最大

化，這稱為經濟怠惰（ｓｌａｃｋ）。印鈔可增加社會需求，「藏富於民」，是對社會的投資。

ＭＭＴ建議，政府甚至直接提供保障性的工作，達致全民就業。



ＭＭＴ認為，只要貨幣總量不大於社會最大產值，就不會出現通脹。政府可以投資於科技、

基建，提高生產效率，讓生產總值最大變得更大，從而令「水桶」也變得更大，便可印更多鈔票

，填滿它－－ＭＭＴ終極目標之一是填滿「水桶」。



ＭＭＴ認為，印鈔可以直接分配資源，例如支付醫療和教育的開支，花錢在窮人身上。另一

方面，向富人徵稅，「劫富濟貧」，從而調節貨幣總量。ＭＭＴ認為，直接印錢、花錢，比「先

收稅，後花錢」的方法更直接而有效。



ＭＭＴ支持者批評，政府既然可印錢買軍備，發動戰爭，又或資助其他國家，甚至建幢政府

大樓，為甚麼不能印錢去解決醫療、教育等問題？他們認為，這明顯是對弱勢社群吝嗇，近乎掠

奪，卻優惠有錢人。



今時ＱＥ乃通過銀行借貸系統，間接進行，最終錢還是會落在富人手上，令到資產價格上升

，貧富懸殊更嚴重。因此，ＭＭＴ認為，不要理會赤字，而是看經濟體系的「水桶」是否注滿，

又或錢流到哪裏而保證不通脹。假如出現通脹，只要縮減開支，增加稅收，減少貨幣總量或發展

經濟，讓「水桶」變大，那便可以印更多鈔票。



＊ＭＭＴ開始受到質疑＊



今時西方國家的情況就像ＭＭＴ理論的描述，加大開支，刺激經濟。有人就警告，這會令通

脹加劇，而加息，也將帶來超級通脹，令美元喪失國際貨幣地位。不過，自２００８年以來，赤

字、債務日高，美聯儲負債也愈來愈多，但是美國長期處於低利率、低通脹，國債也受歡迎，並

沒有債務危機，又或超級通脹出現。直至２０２１年，通脹猛升，ＭＭＴ的理論才開始備受質疑

，主流經濟學派更宣布ＭＭＴ失敗。



今時各國央行通過印鈔，買更多國債，加上長期的金融抑制，讓通脹高於利率，逐漸消除部

分負債。現美國或正處於大債務周期的末段，然後經濟崩潰或重啟，甚至是新世界秩序和新貨幣

的建立，屆時現金及債券的持有者便將付出代價。



主流學派的支持者指出，ＭＭＴ要求央行買債就像主流的債務貨幣化；刺激經濟，就如７０

年代凱恩斯的貨幣主義和理論。一個國家通脹的原因，包括貨幣政策、複雜的外圍因素，甚至是

社會行為。當連主流學派也無法預測，若ＭＭＴ卻認為，憑印鈔及收稅，便可遏通脹，就真是太

天真粗疏了！況且現在哪個國家敢加稅？ＭＭＴ是大政府行為，擴大政府對市場干預，遏制自由

市場。ＭＭＴ有此假設：政府不會作惡，全為人民。其實，這些有形的手就像共產主義中的計劃

經濟、平均主義。



過程中，ＭＭＴ可能是債務周期走向終結的加速器，也可能是未來新周期、新體系的基石。



上文有兩句是紅字的，留待以後分析。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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