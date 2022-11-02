百勝（９９８７）第三季多賺９８％息１２美仙，九個月少賺２５％

《經濟通通訊社２日專訊》百勝中國（０９９８７）公布截至今年９月３０日止第三季度未
經審核業績，期內淨利潤２﹒０６億元（美元．下同）增長９８﹒１％，每股盈利０﹒４９元，
股息０﹒１２元。該公司期內總收入２６﹒８５億元增長５﹒１％，經營利潤３﹒１６億元上升
７７﹒５％。
百勝中國截至今年９月３０日止九個月總收入７４﹒８１億元下跌１﹒１％，經營利潤
５﹒８８億元下跌２１﹒９％，淨利潤３﹒８９億元跌２４﹒５％，每股盈利０﹒９２元。
＊季度淨新增２３９家門店＊
百勝中國表示，新冠疫情在第三季度繼續影響公司的經營和業績，惟仍然實現系統銷售額增
長約５％，而同店銷售額已恢復至去年同期水平，但仍低於２０１９年疫情暴發前的水平。按月
來看，同店銷售額在７月和８月相較二季度環比復甦，並在８月超過去年同期水平。由於防疫措
施在９月收緊，當月的同店銷售額出現同比下滑。９月份，該公司平均約９００家門店暫時停業
或只提供外賣和外帶服務，而７月與８月平均約有４００ 家門店受此影響。進入第四季度，隨
著全國疫情的反覆，感染病例在１０月持續增加，公司１０月份約１４００家門店暫時停業或只
提供外賣和外帶服務。
百勝中國季度共淨新增２３９家門店，截至今年９月底門店總數達到１２４０９家；而今年
前九個月淨新增餐廳６２１家，而全年淨新增門店目標維持１０００至１２００家。（ｍｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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