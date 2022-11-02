恒指低開６５點報１５３８９，科指跌２７點報３０４７

《經濟通通訊社２日專訊》恒生指數開報１５３８９，跌６５點或０﹒４３％，主板成交

１７﹒２８億元。恒生中國企業指數報５１７６，跌３３點或０﹒６４％。恒生科技指數報

３０４７，跌２７點或０﹒８９％。

