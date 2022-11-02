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即市新聞

02/11/2022 11:30

《窩輪豪情－梁業豪》港股已經短期轉勢

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
原材料業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份
現為百勝中國（０９９８７）、石藥集團（０１０９３）與港鐵（０００６６），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股份，則宜首選中國海外發展（００６８８）、龍源電力（００９１６）與工商銀行
（０１３９８）。
　　港股開市後，好友大戶見昨晚（１日）美股回落調整，先作退守。但於試出淡友無力大舉反
攻後，便再度進攻，將恒指推越昨天高位１５６３３，證明現時好友大戶已經控制了大局。個人
認為，港股已經短期轉勢，中期反彈亦有機會展開。今早（２日）短暫回落的市況，正好給予中
長線投資者入市增持現貨的好機會。至於短線投機，既然好友大戶終於開始殺倉，我們自然應該
以候低持有指數牛證，作為圖利的主要策略，看短期後市反覆再升。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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