《窩輪豪情－梁業豪》港股已經短期轉勢

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

原材料業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份

現為百勝中國（０９９８７）、石藥集團（０１０９３）與港鐵（０００６６），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股份，則宜首選中國海外發展（００６８８）、龍源電力（００９１６）與工商銀行

（０１３９８）。

港股開市後，好友大戶見昨晚（１日）美股回落調整，先作退守。但於試出淡友無力大舉反

攻後，便再度進攻，將恒指推越昨天高位１５６３３，證明現時好友大戶已經控制了大局。個人

認為，港股已經短期轉勢，中期反彈亦有機會展開。今早（２日）短暫回落的市況，正好給予中

長線投資者入市增持現貨的好機會。至於短線投機，既然好友大戶終於開始殺倉，我們自然應該

以候低持有指數牛證，作為圖利的主要策略，看短期後市反覆再升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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